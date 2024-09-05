Bugün İzmir'de su kesintisi Çeşme, Foça, Konak ilçelerini kapsayacak

05 Eylül 2024 10:29 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 10:39

İzmir'de meydana gelen su kesintisinin ardından vatandaşlar İzmir Çeşme, Çiğli ve Konak'ta suların ne zaman geleceğini araştırmaya başlarken İZSU tarafından daha öncesinden planlı arıza çalışması duyurulmuştu.

5 Eylül günü İzmir'de 9 ilçeyi kapsan su kesintisinde son durum bilgileri paylaşılırken planlı çalışmalar devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar devam ediyor.

İZSU sayesinde kesintilere anlık olarak erişebiliyoruz.

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

5 Eylül günü İzmir Bornova Naldöken'de branşman arızası sebebiyle 11.30 ile 15.00 aralığında kesinti yaşanırken Çeşme Çiftlik'te 10.15 ile 13.15 aralığında ana boru arızasından dolayı kesinti olacak.

İZMİR ÇİĞLİ, FOÇA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bugün sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar devam ederken Çiğli İnönü, Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde 09.30 ile 10.30 arasında arıza çalışması yapılacak.

Foça Yenibağarası'nda 09.10 ile 13.00 aralığında kesintisi olacak.

Foça Atatürk, Fevzipaşa ve İsmetpaşa'da 09.10 ile 13.00 aralığında da kesinti yaşanacak.

Güzelbahçe Atatürk'te 09.50 ve 10.50 arasında 1 saatlik arıza çalışması yapılacak.

5 EYLÜL İZMİR KONAK VE ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

Bugün Karabağlar General Asım Gündüz, Çalıkuşu, Cennetoğlu, Uğur Mumcu, Yunus Emre'de arıza 09.55 ile 11.55 aralığında devam edecek.

Karşıyaka Dedebaşı ve Goncalar'da 09.45 ile 10.45 arasında yaşanacak olan arızanın sebebi branşman arızası oldu.

Konak Boğaziçi, Emir Sultan, Cengiz Topel, Güney, Huzur'da çalışmalar 09.45 ile 11.45 aralığında sürecek.

Ödemiş Balabanlı'da 08.00'de başlayan sürekli kesinti olacaktır. Yapılan açıklama şöyle oldu:

"Ödemiş ilçesi balabanlı Mahallesi içme suyu şebekesinden kontrolsüzce gerçekleştirilen tarımsal sulama, yaz aylarında artan su tüketimi ve yeraltı su seviyelerinde yaşanan azalması nedeyiyle mahallenin su dağıtım sisteminde dengesizlik oluşarak bölgesel basınç düşüklüğüne bağlı su sıkıntısı yaşanabilmektedir."