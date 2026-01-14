Bugün kandil mi? 14-15 Ocak 2026 en yakın kandil tarihleri

Kandil geceleri, İslam dünyasında manevi yönü güçlü günler arasında yer alıyor. Özellikle Üç Aylar döneminde bu gecelerin tarihleri yoğun ilgi görüyor. 2026 kandil günleri takvimi belli oldu.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2026?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2026 dini günler takvimine göre Miraç Kandili, 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili, Regaip Kandili’nden sonra ikinci kandili olarak takvimde bulunuyor. Regaip Kandili ise 25 Aralık tarihinde eda edilmişti.

Miraç Kandili gecesinde Kur’an okunması, namaz kılınması ve dua edilmesi tavsiye ediliyor. Miraç Kandili’nin Ocak ayında gerçekleşecek olması nedeniyle kandil günü, Üç Aylar sürecinde ibadetlerini yerine getirenler tarafından yakından takip ediliyor.

BUGÜN KANDİL Mİ 14 OCAK 2026?

14 Ocak 2026 Çarşamba günü Miraç Kandili değildir. Miraç Kandili, 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecektir. 14 Ocak tarihi kandil gecesi olarak takvimde yer almıyor.

Üç Aylar içerisinde bulunulması sebebiyle her gün için kandil olup olmadığı merak ediliyor. Regaip Kandili Aralık ayında tamamlanmış, Miraç Kandili ise Ocak ayının ortasında yer almıştır.

EN YAKIN KANDİL NE ZAMAN?

2026 yılı içerisinde idrak edilecek kandil günleri Diyanet tarafından duyuruldu. Buna göre Miraç Kandili 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Miraç Kandili’nden sonra Berat Kandili, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yer alıyor.

Yılın ilerleyen dönemlerinde ise Mevlid Kandili 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü, Regaip Kandili ise 10 Aralık 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Kandil günlerinin yanı sıra Ramazan ayının 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacağı, Kadir Gecesi’nin ise 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi eda edileceği Diyanet takviminde yer aldı.

2026 DİNİ GÜNLER NE ZAMAN?

Dini günler 2026 takvimi şöyledir: