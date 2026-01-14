Menü Kapat
Bugün kandil mi? 14-15 Ocak 2026 en yakın kandil tarihleri

Bugün kandil mi 14 15 Ocak ne kandili olduğu merak ediliyor. Kandil günleri 2026 yılı içerisinde belli oldu. Üç Aylar’ın idrak edildiği bu günlerde kandil tarihleri Müslümanlar tarafından yakından takip ediliyor. Regaip Kandili’nin Aralık ayında geride kalmasının ardından gözler Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili’ne çevrildi. Diyanet’in 2026 dini günler takviminde yer alan bilgiler doğrultusunda kandil günleri, Ramazan ayının başlangıcı ve hicri günler belli oldu. Ocak ayına girilmesiyle birlikte “Bugün kandil mi?” sorusu yeniden gündeme gelirken, Miraç Kandili’nin tarihi ve yıl içerisindeki diğer kandil günleri araştırılıyor. İşte en yakın kandil günleri…

Bugün kandil mi? 14-15 Ocak 2026 en yakın kandil tarihleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 19:21
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 19:21

Kandil geceleri, İslam dünyasında manevi yönü güçlü günler arasında yer alıyor. Özellikle döneminde bu gecelerin tarihleri yoğun ilgi görüyor. 2026 kandil günleri takvimi belli oldu.

Bugün kandil mi? 14-15 Ocak 2026 en yakın kandil tarihleri

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2026?

tarafından paylaşılan 2026 dini günler takvimine göre , 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili, Regaip Kandili’nden sonra ikinci kandili olarak takvimde bulunuyor. Regaip Kandili ise 25 Aralık tarihinde eda edilmişti.

Miraç Kandili gecesinde Kur’an okunması, namaz kılınması ve dua edilmesi tavsiye ediliyor. Miraç Kandili’nin Ocak ayında gerçekleşecek olması nedeniyle kandil günü, Üç Aylar sürecinde ibadetlerini yerine getirenler tarafından yakından takip ediliyor.

Bugün kandil mi? 14-15 Ocak 2026 en yakın kandil tarihleri

BUGÜN KANDİL Mİ 14 OCAK 2026?

14 Ocak 2026 Çarşamba günü Miraç Kandili değildir. Miraç Kandili, 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecektir. 14 Ocak tarihi kandil gecesi olarak takvimde yer almıyor.

Üç Aylar içerisinde bulunulması sebebiyle her gün için kandil olup olmadığı merak ediliyor. Regaip Kandili Aralık ayında tamamlanmış, Miraç Kandili ise Ocak ayının ortasında yer almıştır.

Bugün kandil mi? 14-15 Ocak 2026 en yakın kandil tarihleri

EN YAKIN KANDİL NE ZAMAN?

2026 yılı içerisinde idrak edilecek kandil günleri Diyanet tarafından duyuruldu. Buna göre Miraç Kandili 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Miraç Kandili’nden sonra Berat Kandili, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yer alıyor.

Yılın ilerleyen dönemlerinde ise Mevlid Kandili 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü, Regaip Kandili ise 10 Aralık 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Kandil günlerinin yanı sıra Ramazan ayının 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacağı, Kadir Gecesi’nin ise 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi eda edileceği Diyanet takviminde yer aldı.

Bugün kandil mi? 14-15 Ocak 2026 en yakın kandil tarihleri

2026 DİNİ GÜNLER NE ZAMAN?

Dini günler 2026 takvimi şöyledir:

  • Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe
  • Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi
  • Ramazan Başlangıcı: 19 Şubat 2026 Perşembe
  • Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi
  • Ramazan Bayramı: 20-21-22 Mart 2026
  • Kurban Bayramı: 27-28-29-30 Mayıs 2026
  • Hicri Yılbaşı: 16 Haziran 2026 Salı
  • Aşure Günü: 25 Haziran 2026 Perşembe
  • Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi
  • Üç Ayların Başlangıcı: 10 Aralık 2026 Perşembe
  • Regaib Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe
ETİKETLER
#diyanet işleri başkanlığı
#üç aylar
#miraç kandili
#Dini Günler
#2026 Takvimi
#Aylar Mesajları
#Kandil Geceleri
#Aktüel
