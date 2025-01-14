Bugün kandil mi 14 Ocak? 2025 dini günler takvimi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

14 Ocak 2025 10:48 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 10:53

14 Ocak Salı günü kandil olup olmadığı vatandaşın gündeminde. 2025 dini günler takvimine göre bu yıl kandil günlerinin hangi tarihe geldiği belli oldu. Kandil günleri müslüman aleminin en mühim günlerindendir.