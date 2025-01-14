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Bugün kandil mi 14 Ocak? 2025 dini günler takvimi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
14 Ocak 2025 10:48 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 10:53
Bugün kandil mi 14 Ocak? 2025 dini günler takvimi

14 Ocak Salı günü kandil olup olmadığı vatandaşın gündeminde. 2025 dini günler takvimine göre bu yıl kandil günlerinin hangi tarihe geldiği belli oldu. Kandil günleri müslüman aleminin en mühim günlerindendir.

Kandil​ günlerinde ibadet edilir, oruç tutulur ve sadaka verilir. İslam​ dünyasının en özel günlerinden biri olan günlerin tarihi ise 2025​ dini günler takvimiyle beraber netleşti.

BUGÜN KANDİL Mİ 14 OCAK?

14 Ocak Salı günü kandil değildir. 2025 yılının ikinci kandil günü 26 Ocak Miraç Kandilidir. 26 Ocak günü Miraç Kandili​ idrak edilecek. 

Buna göre bugün kandil değil.

Bugün kandil mi 14 Ocak? 2025 dini günler takvimi - 1. Resim

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025, Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025, Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025, Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025, Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025, Çarşamba

Bugün kandil mi 14 Ocak? 2025 dini günler takvimi - 2. Resim

Ramazan Bayramı:

Gün: 30 Mart 2025, Pazar
Gün: 31 Mart 2025, Pazartesi
Gün: 1 Nisan 2025, Salı

Arefe Günü (Arafat Günü): 5 Haziran 2025, Perşembe

Bugün kandil mi 14 Ocak? 2025 dini günler takvimi - 3. Resim

Kurban Bayramı:

Gün: 6 Haziran 2025, Cuma
Gün: 7 Haziran 2025, Cumartesi
Gün: 8 Haziran 2025, Pazar
Gün: 9 Haziran 2025, Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446): 26 Haziran 2025, Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025, Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025, Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025, Pazar

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025, Perşembe

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Kaynak: TGRT Haber
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