Bugün kandil mi 14 Ocak? 2025 dini günler takvimi
14 Ocak Salı günü kandil olup olmadığı vatandaşın gündeminde. 2025 dini günler takvimine göre bu yıl kandil günlerinin hangi tarihe geldiği belli oldu. Kandil günleri müslüman aleminin en mühim günlerindendir.
Kandil günlerinde ibadet edilir, oruç tutulur ve sadaka verilir. İslam dünyasının en özel günlerinden biri olan günlerin tarihi ise 2025 dini günler takvimiyle beraber netleşti.
BUGÜN KANDİL Mİ 14 OCAK?
14 Ocak Salı günü kandil değildir. 2025 yılının ikinci kandil günü 26 Ocak Miraç Kandilidir. 26 Ocak günü Miraç Kandili idrak edilecek.
Buna göre bugün kandil değil.
2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025, Perşembe
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025, Pazar
Berat Kandili: 13 Şubat 2025, Perşembe
Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025, Cumartesi
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025, Çarşamba
Ramazan Bayramı:
Gün: 30 Mart 2025, Pazar
Gün: 31 Mart 2025, Pazartesi
Gün: 1 Nisan 2025, Salı
Arefe Günü (Arafat Günü): 5 Haziran 2025, Perşembe
Kurban Bayramı:
Gün: 6 Haziran 2025, Cuma
Gün: 7 Haziran 2025, Cumartesi
Gün: 8 Haziran 2025, Pazar
Gün: 9 Haziran 2025, Pazartesi
Hicri Yılbaşı (1446): 26 Haziran 2025, Perşembe
Aşure Günü: 5 Temmuz 2025, Cumartesi
Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025, Çarşamba
Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025, Pazar
Regaib Kandili: 25 Aralık 2025, Perşembe