Bugün kandil olmazken Mevlid Kandili, 14 Eylül Cumartesi günü idrak edilecek

26 Ağustos 2024 11:47 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 11:52

İslam dünyasının en hayırlı günlerinden bir tanesi olarak sayılan kandil günlerinin tarihler belli oldu. 26 Ağustos günü sabah saatlerinde en sık merak edilenler arasında bugün kandil mi sorusu yer alırken takvimde yer alan bilgileri haberimizde derledik.

BUGÜN KANDİL Mİ, HANGİ 26 AĞUTOS 2024?

26 Ağustos bugün bir kandil günü ve gecesi değildir. Bu sene en yakın kandil Mevlid olurken eylül ayında idrak edilecek.

Mevlid gecesi, Rebî'ul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gece olurken Peygamber olarak gönderilen Muhammed aleyhisselamın doğduğu gecedir.

Kadir gecesinden sonra en önemli gecelerden biri olurken her türlü ibadetin yapılması önerilir.

2024 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2024 yılında Mevlid Kandili, 14 Eylül Cumartesi gününe denk geliyor. Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre Mevlid Kandili'nin önemi şöyledir:

"İslamiyet’te doğum gününü kutlamak vardır, Allahü teâlâya şükretmek olur. Mevlid kandili, Peygamber efendimizin doğum günüdür. Peygamber efendimiz, Pazartesi günü oruç tutardı. Sebebini sorduklarında, (Bugün dünyaya geldim. Şükür için oruç tutuyorum) buyurdu. (Müslim, Ebu Davud, İ. Ahmed, Hak Sözün Vesikaları)

Bu gece, O doğduğu için sevinenler affedilir. Bu gecede, Resulullah doğduğu zaman görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevabdır. Kendisi de anlatırdı. Eshab-ı kiram da, bir yere toplanıp anlatırlardı. (Seadet-i Ebediyye)"

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2024

Bu yılın önemli günlerinin yer aldığı takvim şöyle:

Regaib Kandili 11 Ocak 2024 Perşembe

Üç Ayların Başlangıcı 12 Ocak 2024 Cuma

Mirac Kandili 6 Şubat 2024 Salı

Berat Kandili 24 Şubat 2024 Cumartesi

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı 11 Mart 2024 Pazartesi

Kadir Gecesi 5 Nisan 2024 Cuma

Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü 12 Nisan 2024 Cuma

Terviye Günü 14 Haziran 2024 Cuma

Arefe Günü 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Günü 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Günü 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Günü 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Günü 19 Haziran 2024 Çarşamba

Hicri Yılbaşı Gecesi 6 / 7 Temmuz 2024 Cumartesi / Pazar

Hicri Yılbaşı Günü 7 Temmuz 2024 Pazar

Aşûre Gecesi 15 / 16 Temmuz 2024 Pazartesi / Salı

Aşûre Günü 16 Temmuz 2024 Salı

Mevlid Kandili 14 Eylül 2024 Cumartesi