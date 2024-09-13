Bugün kandil olmazken yarın 14 Eylül Cumartesi Mevlid Kandili idrak edilecek

13 Eylül 2024 08:36 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 09:28

Mevlid Kandili, Peygamber Efendimizin doğum günü nedeniyle her yıl Rebiülevvel ayının 12. gecesi idrak ediliyor. 2024'te Mevlid Kandili 14 Eylül Cumartesi gününe denk geliyor.

İslam dünyası, Peygamberimizin dünyaya gelişini kutlamak için Mevlid Kandili​'ni bekliyor.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz​, Rebiülevvel ayının on birini on ikinci güne bağlayan gece dünyaya geldi.

Peygamber efendimizin doğum günü​, bütün Müslümanların bayramı olup bu gece dualar, ibadetler ile kutlanacak.

BUGÜN KANDİL Mİ NE KANDİLİ?

Dini günler takvimi 2024'e göre bugün kandil değil.

MEVLİD KANDİLİ​ NE ZAMAN?

Mevlid, doğum zamanı demektir. Mevlid gecesi, Rebiul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Bu yıl Mevlid Kandili​, 14 Eylül Cumartesi'ye denk geliyor.

MEVLİD KANDİLİ​'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Rebiul-evvel ayının 11 ve 12. günleri arasındaki gecedir. 11 veya 12. gününde oruç tutmak iyi olur.

Eğer bugün, Cuma veya Cumartesi gününe gelirse, bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla tutmalıdır.

Buna göre 14 Eylül Cumartesi günü olduğu için öncesinde veya sonrasında da oruç tutmak gerekir.