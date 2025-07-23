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 | Hüseyin Bahcivan

Bugün kimin maçı var? 22 Temmuz Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlık maçlarının saati

22 Temmuz 2025 Çarşamba günü maç programı açıklandı. Bugün oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor hazırlık maçına çıkacak. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nin 2. eleme turu maçları da devam ediyor. Futbolseverler tarafından bugün kimin maçı var araştırılıyor.

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Bugün kimin maçı var? 22 Temmuz Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlık maçlarının saati
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 09:52

Ulusal liglerin başlamasına sayılı haftalar kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Bugün ekiplerinden , ve oynayacak. Taraftarlar tarafından bugün kimin maçı olduğu araştırılıyor. 22 Temmuz 2025 Çarşamba maç programı açıklandı.

Bugün kimin maçı var? 22 Temmuz Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlık maçlarının saati

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 22 TEMMUZ?

Bugün Trabzonspor, İran ekibi Persepolis ile, Galatasaray Serie A takımlarından Cagliari ile Fenerbahçe ise Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad ile karşı karşıya gelecek.

Ayrıca bugün ve Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turu ilk maçları da tamamlanacak. 22 Temmuz maç takvimi ise şöyle:

Hazırlık Maçları

  • 17:00 Trabzonspor - Persepolis
  • 20:30 Galatasaray - Cagliari
  • 22:00 Fenerbahçe - Al Ittihad

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu

  • 20:00 Brann - Salzburg
  • 21:45 Shelbourne - Karabağ
Bugün kimin maçı var? 22 Temmuz Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlık maçlarının saati

2. Ön Eleme Turu

  • 18:30 Zira - Hajduk Split
  • 19:30 FC Levadia - FC Iberia 1999
  • 20:00 Silkeborg IF - KA Akureyri
  • 21:00 Olimpija Ljubljana - Inter Club
  • 21:00 The New Saints - Differdange 03
  • 22:00 Buducnost Podgorica - Milsami

Kadınlar Avrupa Şampiyonası Yarı Final

  • 22:00 Almanya - İspanya
ETİKETLER
#galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#UEFA Konferans Ligi
#trabzonspor
#süper lig
#hazırlık maçı
#Fenerbahçe
#Aktüel
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