Bugün kimin maçı var? 22 Temmuz Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlık maçlarının saati

Ulusal liglerin başlamasına sayılı haftalar kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Bugün Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor hazırlık maçı oynayacak. Taraftarlar tarafından bugün kimin maçı olduğu araştırılıyor. 22 Temmuz 2025 Çarşamba maç programı açıklandı.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 22 TEMMUZ?

Bugün Trabzonspor, İran ekibi Persepolis ile, Galatasaray Serie A takımlarından Cagliari ile Fenerbahçe ise Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad ile karşı karşıya gelecek.

Ayrıca bugün UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turu ilk maçları da tamamlanacak. 22 Temmuz maç takvimi ise şöyle:

Hazırlık Maçları

17:00 Trabzonspor - Persepolis

20:30 Galatasaray - Cagliari

22:00 Fenerbahçe - Al Ittihad

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu

20:00 Brann - Salzburg

21:45 Shelbourne - Karabağ

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu

18:30 Zira - Hajduk Split

19:30 FC Levadia - FC Iberia 1999

20:00 Silkeborg IF - KA Akureyri

21:00 Olimpija Ljubljana - Inter Club

21:00 The New Saints - Differdange 03

22:00 Buducnost Podgorica - Milsami

Kadınlar Avrupa Şampiyonası Yarı Final