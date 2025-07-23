Bugün kimin maçı var? 22 Temmuz Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlık maçlarının saati

İstanbul
Ulusal liglerin başlamasına sayılı haftalar kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Bugün Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor hazırlık maçı oynayacak. Taraftarlar tarafından bugün kimin maçı olduğu araştırılıyor. 22 Temmuz 2025 Çarşamba maç programı açıklandı.
Bugün Trabzonspor, İran ekibi Persepolis ile, Galatasaray Serie A takımlarından Cagliari ile Fenerbahçe ise Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad ile karşı karşıya gelecek.
Ayrıca bugün UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turu ilk maçları da tamamlanacak. 22 Temmuz maç takvimi ise şöyle:
Hazırlık Maçları
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu
UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu
Kadınlar Avrupa Şampiyonası Yarı Final