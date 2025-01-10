Bugün Kızılcık Şerbeti var mı 10 Ocak? Yeni bölüm tarihi izleyicinin gündeminde

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

10 Ocak 2025 09:08 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 09:18

Show TV ekranlarının sevilen Kızılcık Şerbeti'nde heyecan sürüyor. En son bölümde yaşanan patlama sonrasında yaralananlar ve hayatını kaybedenler oldu. Nilay'ın hastanede ağır yaralı olduğu anlar çok konuşulurken Kızılcık Şerbeti bugün yeni bölüm yayınlanacak mı merak konusu oldu.

Güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren Kızılcık Şerbeti​'nin son bölümünde yaşananlar oldukça ses getirdi. Güçlü oyuncu kadrosuyla ilgi çeken dizinin yeni bölümünü bekleyenler için sevindiren haber geldi. Kızılcık Şerbeti bu akşam yayınlanacak mı merak ediliyordu. 10 Ocak yayın akışı duyuruldu. BUGÜN KIZILCIK ŞERBETİ VAR MI 10 OCAK? 10 Ocak Show TV​ yayın akışına göre Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Geçtiğimiz hafta yeni yıl haftası olmasından dolayı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmazken bu hafta diziler normal yayın günlerine geri döndü. Buna göre Kızılcık Şerbeti bugün var. KIZILCIK ŞERBETİ NİLAY​ NEDEN AYRILDI, DİZİDE VAR MI? Dizinin son bölümünde yaşanan patlama sonrası birçok kişi yaralandı​. Son fragmanda yer alan sahnelere göre Nilay hastanede ağır yaralı olurken durumunun kötüye gittiği söylendi. Kötü haber sonrası aile zor anlar yaşarken annesinin hastanede ağladığı sahneler gösterildi. Nilay'ın diziden ayrılıp ayrılmadığına dair net bir bilgi bulunmazken bu akşamki yeni bölüm sonrası belli olacak. KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? Geçtiğimiz hafta yeni yıl haftası olmasından dolayı diziler yeni bölümlerini yayınlamadı. Bu akşamın yayın akışına göre Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Binlerce izleyici dizinin yeni bölüm tarihini bekliyordu. SHOW TV YAYIN AKIŞI 10 OCAK 08.00 Bu Sabah 10.00 Kızılcık Şerbeti 12.30 Gelin Evi 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18.45 Show Ana Haber 20.00 Kızılcık Şerbeti 00.15 Sandık Kokusu 02.45 Siyah Kalp 05.15 Deha Sıkça Sorulan Sorular Kızılcık Şerbeti Nilay diziden ayrıldı mı? Sevilen karakterlerden biri olan Nilay, son bölümde ağır yaralanmıştı. Fragmanda hayatını kaybettiğine dair sahneler gösterilirken şu an için ayrılıp ayrılmadığına dair bir açıklama gelmedi. Yeni bölümle beraber belli olacak. Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Dizi, 10 Ocak yayın akışında yer aldı. Buna göre yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. İlgili Haberler Kızılcık Şerbeti'ne Işıl geliyor! Sandık Kokusu oyuncusu Ece İrtem fenomen dizide Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız'dan tatil pozları