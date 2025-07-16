Bugün maç var mı? 16 Temmuz Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi maçları oynanacak

Futbolseverler tarafından bugün maç var mı sorusunun cevabı merak ediliyor. 16 Temmuz 2025 Çarşamba akşamı oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu rövanş maçları bulunuyor. Ayrıca Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Avusturya'da hazırlık maçı oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu rövanş maçları bugün oynanacak. Devler Ligi'nde 2. eleme turuna çıkacak olan takımların tamamı bugün belli olacak. Konferans Ligi'nde ise sadece 1 rövanş mücadelesi gerçekleştirilecek.

Taraftarlar tarafından ise bugün oynanacak olan maçların saatleri merak ediliyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI 16 TEMMUZ?

Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. eleme turu Linfield - Shelbourne ve Dinamo Minsk - Ludogorets maçlarının ardından tamamlanacak. Konferans Ligi'nin 1. eleme turu rövanş mücadeleleri Auda - Larne maçı ile başlayacak. Ayrıca Süper Lig devlerinden Beşiktaş bugün Wolfsberger karşısında hazırlık maçına çıkacak.

16 Temmuz 2025 Çarşamba günü oynanacak olan karşılaşmaların programı ise şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi

21.45 Linfield - Shelbourne (0-1)

21.45 Dinamo Minsk - Ludogorets (0-1)

UEFA Konferans Ligi

19.00 Auda - Larne (0-0)

Hazırlık Maçları

19.30 Wolfsberger - Beşiktaş

18.30 Göztepe - Krivbas KR

Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Çeyrek Final