Bugün maç var mı? 23 Ocak programı duyuruldu

23 Ocak 2025 09:35 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 09:39

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Galatasaray ve Beşiktaş rakipleri ile karşılaşırken 23 Ocak Perşembe maç programı netleşti.

Beşiktaş Athletic Bilbao maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş Avrupa’da kendini buldu gol oldu yağdı

Beşiktaş Athletic Bilbao maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş Avrupa’da kendini buldu gol oldu yağdı

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi, Süper Lig, Premier Lig'de heyecan sürüyor. Taraftarlar 23 Ocak akşamının maç takvimini araştırırken yayıncı bilgileri de belli oldu.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

Günün programı şöyle:

UEFA Avrupa Ligi

20:45 | AZ Alkmaar - Roma | tabii Spor

20:45 | Bodo Glimt - Maccabi Tel Aviv | tabii Spor

20:45 | Porto - Olympiakos | tabii Spor

20:45 | Fenerbahçe - Lyon | TRT 1

20:45 | Hoffenheim - Tottenham | tabii Spor

20:45 | Malmö - Twente | tabii Spor

20:45 | Viktoria Plzen - Anderlecht | tabii Spor

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yarışı sürüyor.

20:45 | Karabağ - FCSB | CBC Sport | tabii Spor

23:00 | Elfsborg - Nice | tabii Spor

23:00 | Eintracht Frankfurt - Ferencvaros | tabii Spor

23:00 | Lazio - Real Sociedad | TRT Spor | tabii Spor

23:00 | Ludogorets - Midtjylland | tabii Spor

23:00 | Manchester Utd - Glasgow Rangers | CBC Sport | tabii Spor

23:00 | PAOK - Slavia Prag | tabii Spor

23:00 | RFS - Ajax | tabii Spor

23:00 | St. Gilloise - Braga | tabii Spor