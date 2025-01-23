Bugün maç var mı? 23 Ocak programı duyuruldu
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Galatasaray ve Beşiktaş rakipleri ile karşılaşırken 23 Ocak Perşembe maç programı netleşti.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi, Süper Lig, Premier Lig'de heyecan sürüyor. Taraftarlar 23 Ocak akşamının maç takvimini araştırırken yayıncı bilgileri de belli oldu.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI?
Günün programı şöyle:
UEFA Avrupa Ligi
20:45 | AZ Alkmaar - Roma | tabii Spor
20:45 | Bodo Glimt - Maccabi Tel Aviv | tabii Spor
20:45 | Porto - Olympiakos | tabii Spor
20:45 | Fenerbahçe - Lyon | TRT 1
20:45 | Hoffenheim - Tottenham | tabii Spor
20:45 | Malmö - Twente | tabii Spor
20:45 | Viktoria Plzen - Anderlecht | tabii Spor
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yarışı sürüyor.
20:45 | Karabağ - FCSB | CBC Sport | tabii Spor
23:00 | Elfsborg - Nice | tabii Spor
23:00 | Eintracht Frankfurt - Ferencvaros | tabii Spor
23:00 | Lazio - Real Sociedad | TRT Spor | tabii Spor
23:00 | Ludogorets - Midtjylland | tabii Spor
23:00 | Manchester Utd - Glasgow Rangers | CBC Sport | tabii Spor
23:00 | PAOK - Slavia Prag | tabii Spor
23:00 | RFS - Ajax | tabii Spor
23:00 | St. Gilloise - Braga | tabii Spor