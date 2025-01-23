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Bugün maç var mı? 23 Ocak programı duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
23 Ocak 2025 09:35 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 09:39
Bugün maç var mı? 23 Ocak programı duyuruldu

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Galatasaray ve Beşiktaş rakipleri ile karşılaşırken 23 Ocak Perşembe maç programı netleşti.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi, Süper Lig, Premier Lig'de heyecan sürüyor. Taraftarlar 23 Ocak akşamının maç takvimini araştırırken yayıncı bilgileri de belli oldu.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

Günün programı şöyle:

UEFA Avrupa Ligi

20:45 | AZ Alkmaar - Roma | tabii Spor

20:45 | Bodo Glimt - Maccabi Tel Aviv | tabii Spor

20:45 | Porto - Olympiakos | tabii Spor

20:45 | Fenerbahçe - Lyon | TRT 1

20:45 | Hoffenheim - Tottenham | tabii Spor

20:45 | Malmö - Twente | tabii Spor

20:45 | Viktoria Plzen - Anderlecht | tabii Spor

Bugün maç var mı? 23 Ocak programı duyuruldu - 1. Resim

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yarışı sürüyor.

20:45 | Karabağ - FCSB | CBC Sport | tabii Spor

23:00 | Elfsborg - Nice | tabii Spor

23:00 | Eintracht Frankfurt - Ferencvaros | tabii Spor

23:00 | Lazio - Real Sociedad | TRT Spor | tabii Spor

23:00 | Ludogorets - Midtjylland | tabii Spor

23:00 | Manchester Utd - Glasgow Rangers | CBC Sport | tabii Spor

23:00 | PAOK - Slavia Prag | tabii Spor

23:00 | RFS - Ajax | tabii Spor

23:00 | St. Gilloise - Braga | tabii Spor

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Kaynak: TGRT Haber

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