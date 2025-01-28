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Bugün maç var mı? 28 Ocak Süper Lig karşılaşması bulunmuyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
28 Ocak 2025 13:38 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 13:44
Bugün maç var mı? 28 Ocak Süper Lig karşılaşması bulunmuyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ederken futbolseverler bu akşamın maç programını araştırdı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadelesini sürdürüyor.

Premier Lig, La Liga, ZTK, Şampiyonlar Ligi gibi organizasyonlarda yarış sürüyor. Taraftarların yakından takip ettiği liglerde oynanan maçlar canlı olarak izlenirken günün programı da netleşti.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 28 OCAK?

Arjantin Primera Division

Banfield – Newell's Old Boys | 02.00

Bugün maç var mı? 28 Ocak Süper Lig karşılaşması bulunmuyor - 1. Resim

Hollanda Eredivisie

Heracles – Groningen | 22.00

İngiltere Championship

Portsmouth – Millwall | 22.45

BEŞİKTAŞ GALATASARAY VE FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakaların hepsi aynı gün aynı saat olacak. Beşiktaş - Twente, Galatasaray - Ajax ve Fenerbahçe - Midtjylland karşılaşması 30 Ocak Perşembe günü 23.00'te başlayacak.

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Kaynak: TGRT Haber

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