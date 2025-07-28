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 | Sumru Tarhan

Bugün maç var mı 28 Temmuz? Bu akşamın maç takvimi

Süper Lig'de sezon arası devam ederken futbolseverler bu akşam oynanacak olan hazırlık maçlarının programını takip etmeye başladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi Süper Lig ekipleri hazırlık maçları ile çalışmalarını sürdürüyor. Bu akşam hangi maçlar var belli oldu.

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Bugün maç var mı 28 Temmuz? Bu akşamın maç takvimi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 17:15

Futbolseverlerin yakından takip ettiği , La Liga, İtalya Serie A'da sezon arası sürüyor. Takımlar çeşitli karşılaşmalar ile çalışmalarına devam ederken günün programı duyuruldu.

BUGÜN MAÇ VAR MI 28 TEMMUZ?

28 Temmuz Pazartesi oynanacak olan maçların saati ve kanalı duyuruldu. Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde sezon arası sürerken takımlar antrenmanlara ve hazırlık maçlarına devam ediyor. İşte günün takvimi!

kapsamında bugün 17.00'de ile karşı karşıya geliyor. Günün maç programına göre bugün başka maç bulunmuyor.

Bugün maç var mı 28 Temmuz? Bu akşamın maç takvimi

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Geçen sezonun şampiyonu olarak cumartesi günü ile mücadele edecek. GSPlus Premium üyeleri için 27 Temmuz Pazar 14.00 ile 28 Temmuz Pazartesi 13.00 arasında biletler ön satışa çıkarken maçın kanalı da belli oldu. Galatasaray Lazio hazırlık maçı 2 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. Sarı kırmızılı ekibin hazırlık maçı RAMS Park'ta cumartesi günü 21.00'de oynanacak. Müsabaka S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

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ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#trendyol süper lig
#Alanyaspor
#gaziantep fk
#lazio
#hazırlık maçı
#Aktüel
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