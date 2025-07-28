Bugün maç var mı 28 Temmuz? Bu akşamın maç takvimi

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol Süper Lig, La Liga, İtalya Serie A'da sezon arası sürüyor. Takımlar çeşitli karşılaşmalar ile çalışmalarına devam ederken günün programı duyuruldu.

BUGÜN MAÇ VAR MI 28 TEMMUZ?

28 Temmuz Pazartesi oynanacak olan maçların saati ve kanalı duyuruldu. Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde sezon arası sürerken takımlar antrenmanlara ve hazırlık maçlarına devam ediyor. İşte günün takvimi!

Hazırlık maçı kapsamında bugün 17.00'de Gaziantep FK ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Günün maç programına göre bugün başka maç bulunmuyor.

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Geçen sezonun şampiyonu olarak Galatasaray cumartesi günü Lazio ile mücadele edecek. GSPlus Premium üyeleri için 27 Temmuz Pazar 14.00 ile 28 Temmuz Pazartesi 13.00 arasında biletler ön satışa çıkarken maçın kanalı da belli oldu. Galatasaray Lazio hazırlık maçı 2 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. Sarı kırmızılı ekibin hazırlık maçı RAMS Park'ta cumartesi günü 21.00'de oynanacak. Müsabaka S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.