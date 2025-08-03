Bugün maç var mı? 3 Ağustos maç takvimi

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol Süper Lig, İtalya Serie A, Bundesliga, LaLiga ve Premier Lig'de yeni sezon henüz başlaması. Ancak Belçika 1. Ligi, Avusturya Bundesliga ve İsviçre 1. Ligi'nde karşılaşmalar oynanmaya başladı.

Futbolseverler tarafından bugün oynanacak olan maçların programı ve saati merak ediliyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI 3 AĞUSTOS?

3 Ağustos 2025 Pazar günü maç programı belli oldu. Karşılaşmalar kapsamında bugün Hollanda Süper Kuıpa'da PSV ile Go Ahead karşı karşıya gelecek.

Premier Lig yaz serisinde ise Bournemouth ile West Ham maçı düzenlenecek. Hazırlık maçında ise İngiltere devleri Tottenham ile Newcastle United karşı karşıya gelecek.

3 Ağustos 2025 Pazar maç programı ise şöyle:

Hazırlık Maçı

14:00 Tottenham-Newcastle United

Hollanda Süper Kupası

19:00 PSV-Go Ahead

Premier Lig Yaz Serisi

21:00 Bournemouth-West Ham

Avusturya Bundesliga Ligi

18:00 Grazer AK-Austria Wien

18:00 Rapid Wien-BW Linz

Afrika Uluslar Şampiyonası

15:00 Kenya-Demokratik Kongo

18:00 Fas-Angola

20:00 Madagaskar-Moritanya

Belçika 1. Ligi

14:30 KRC Genk-Antwerp

17:00 Cercle Brugge-Anderlecht

19:30 Union St.Gilloise-Oud Heverlee Leuven

20:15 Sporting Charleroi-Sint Truiden

İsviçre Süper Ligi