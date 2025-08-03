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Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Bugün maç var mı? 3 Ağustos maç takvimi

Bugün maç var mı sorusu akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte gündem oldu. 3 Ağustos 2025 Pazar maç takviminde Avusturya Bundesliga, Hollanda Süper Kupa ve hazırlık maçları bulunuyor. Bugün oynanacak olan maçların saati belli oldu.

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Bugün maç var mı? 3 Ağustos maç takvimi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 14:46

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol Süper Lig, İtalya Serie A, Bundesliga, LaLiga ve Premier Lig'de yeni sezon henüz başlaması. Ancak Belçika 1. Ligi, Avusturya Bundesliga ve İsviçre 1. Ligi'nde karşılaşmalar oynanmaya başladı.

Futbolseverler tarafından bugün oynanacak olan maçların programı ve saati merak ediliyor.

Bugün maç var mı? 3 Ağustos maç takvimi

BUGÜN MAÇ VAR MI 3 AĞUSTOS?

3 Ağustos 2025 Pazar günü belli oldu. Karşılaşmalar kapsamında bugün Hollanda Süper Kuıpa'da PSV ile Go Ahead karşı karşıya gelecek.

Premier Lig yaz serisinde ise Bournemouth ile West Ham maçı düzenlenecek. Hazırlık maçında ise İngiltere devleri Tottenham ile Newcastle United karşı karşıya gelecek.

3 Ağustos 2025 Pazar maç programı ise şöyle:

Hazırlık Maçı

  • 14:00 Tottenham-Newcastle United

Hollanda Süper Kupası

  • 19:00 PSV-Go Ahead

Premier Lig Yaz Serisi

  • 21:00 Bournemouth-West Ham

Avusturya Bundesliga Ligi

  • 18:00 Grazer AK-Austria Wien
  • 18:00 Rapid Wien-BW Linz
Bugün maç var mı? 3 Ağustos maç takvimi

Afrika Uluslar Şampiyonası

  • 15:00 Kenya-Demokratik Kongo
  • 18:00 Fas-Angola
  • 20:00 Madagaskar-Moritanya

Belçika 1. Ligi

  • 14:30 KRC Genk-Antwerp
  • 17:00 Cercle Brugge-Anderlecht
  • 19:30 Union St.Gilloise-Oud Heverlee Leuven
  • 20:15 Sporting Charleroi-Sint Truiden

İsviçre Süper Ligi

  • 15:00 Thun-Lausanne
  • 17:30 Luzern-Zurich
  • 17:30 Sion-Lugano
ETİKETLER
#Futbol
#maç programı
#Premer Lig
#Hollanda Süper Kupası
#Belçika 1. Ligi
#Avusturya Bundesliga
#İsviçre Süper Ligi
#Aktüel
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