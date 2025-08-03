Bugün maç var mı? 3 Ağustos maç takvimi

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol Süper Lig, İtalya Serie A, Bundesliga, LaLiga ve Premier Lig'de yeni sezon henüz başlaması. Ancak Belçika 1. Ligi, Avusturya Bundesliga ve İsviçre 1. Ligi'nde karşılaşmalar oynanmaya başladı.
Futbolseverler tarafından bugün oynanacak olan maçların programı ve saati merak ediliyor.
3 Ağustos 2025 Pazar günü maç programı belli oldu. Karşılaşmalar kapsamında bugün Hollanda Süper Kuıpa'da PSV ile Go Ahead karşı karşıya gelecek.
Premier Lig yaz serisinde ise Bournemouth ile West Ham maçı düzenlenecek. Hazırlık maçında ise İngiltere devleri Tottenham ile Newcastle United karşı karşıya gelecek.
3 Ağustos 2025 Pazar maç programı ise şöyle:
Hazırlık Maçı
Hollanda Süper Kupası
Premier Lig Yaz Serisi
Avusturya Bundesliga Ligi
Afrika Uluslar Şampiyonası
Belçika 1. Ligi
İsviçre Süper Ligi