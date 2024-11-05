Bugün maç var mı 5 Kasım? Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmalar devam ediyor

05 Kasım 2024 12:32 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 12:43

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yarışı devam ederken futbolseverler 5 Kasım bu akşam maç programını araştırmaya başladı. Yarın Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde rakibi ile karşılaşırken bugünün maç saatleri de netleşti.

Bu hafta TRT 1'den yayınlanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu

Bu hafta TRT 1'den yayınlanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu

Dünyanın her yerinden takip edilen UEFA Avrupa, Konferans ve Şampiyonlar Ligi'nde yarış sürüyor. Taraftarların yakından takip ettiği müsabakaların hangi kanalda yayınlandığı ve saatleri de belirlendi.

Türkiye'yi temsil edecek olan Beşiktaş, 6 Kasım günü Malmö ile karşılaşacak.

BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN 5 KASIM 2024 SALI?

Günün takvimi belli oldu.

AFC Şampiyonlar Ligi

Johor Darul – Ulsan | 15.00 | Spor Smart, Smart Spor HD

Pakhtakor – Al Rayyan | 17.00 | Spor Smart, Smart Spor HD

Sepahan FC – Al Sharjah | 19.00 | Spor Smart, Smart Spor HD

Al Wehdat – Istiqlol Dushanbe | 19.00 | Smart Spor 2, Spor Smart 2

Al Nassr – Al Ain | 21.00 | Spor Smart, Smart Spor HD

UEFA Şampiyonlar Ligi

PSV – Girona | 20.45 | TRT Spor, CBC Sport

Slovan Bratislava – Dinamo Zagreb | 20.45 |

Bologna – Monaco | 23.00 | tabii Spor 5

Celtic – Leipzig | 23.00 | TRT Spor

B.Dortmund – Sturm Graz | 23.00 | tabii Spor 4

Lille – Juventus | 23.00 | tabii Spor 3

Liverpool – Bayer Leverkusen | 23.00 | tabii Spor

Real Madrid – Milan | 23.00 | CBC Sport, tabii Spor 1

Sporting Lisbon – Manchester City | 23.00 | tabii Spor 2

UEFA Gençlik Ligi

Sporting – Manchester City | 16.00 | UEFA.tv

Lille – Juventus | 18.00 | UEFA.tv

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?

Bu akşam oynanacak olan karşılaşmalar TRT Spor, CBC Sport ve tabii Spor kanalları üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek.

Şampiyonlar Ligi'nde yeni formata göre sezonda 8 maç sonunda ilk 8'de bulunanlar son 16 turuna yükseliyor. 9 ile 24. sırada olan 16 takım çift maçlı eleme usulü ile son 16 turu için mücadele edecek. İlk 24 arasında bulunamayan takımlar ise ligden ayrılacak.