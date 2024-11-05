Bugün maç var mı 5 Kasım? Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmalar devam ediyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yarışı devam ederken futbolseverler 5 Kasım bu akşam maç programını araştırmaya başladı. Yarın Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde rakibi ile karşılaşırken bugünün maç saatleri de netleşti.
Dünyanın her yerinden takip edilen UEFA Avrupa, Konferans ve Şampiyonlar Ligi'nde yarış sürüyor. Taraftarların yakından takip ettiği müsabakaların hangi kanalda yayınlandığı ve saatleri de belirlendi.
Türkiye'yi temsil edecek olan Beşiktaş, 6 Kasım günü Malmö ile karşılaşacak.
BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN 5 KASIM 2024 SALI?
Günün takvimi belli oldu.
AFC Şampiyonlar Ligi
Johor Darul – Ulsan | 15.00 | Spor Smart, Smart Spor HD
Pakhtakor – Al Rayyan | 17.00 | Spor Smart, Smart Spor HD
Sepahan FC – Al Sharjah | 19.00 | Spor Smart, Smart Spor HD
Al Wehdat – Istiqlol Dushanbe | 19.00 | Smart Spor 2, Spor Smart 2
Al Nassr – Al Ain | 21.00 | Spor Smart, Smart Spor HD
UEFA Şampiyonlar Ligi
PSV – Girona | 20.45 | TRT Spor, CBC Sport
Slovan Bratislava – Dinamo Zagreb | 20.45 |
Bologna – Monaco | 23.00 | tabii Spor 5
Celtic – Leipzig | 23.00 | TRT Spor
B.Dortmund – Sturm Graz | 23.00 | tabii Spor 4
Lille – Juventus | 23.00 | tabii Spor 3
Liverpool – Bayer Leverkusen | 23.00 | tabii Spor
Real Madrid – Milan | 23.00 | CBC Sport, tabii Spor 1
Sporting Lisbon – Manchester City | 23.00 | tabii Spor 2
UEFA Gençlik Ligi
Sporting – Manchester City | 16.00 | UEFA.tv
Lille – Juventus | 18.00 | UEFA.tv
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?
Bu akşam oynanacak olan karşılaşmalar TRT Spor, CBC Sport ve tabii Spor kanalları üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek.
Şampiyonlar Ligi'nde yeni formata göre sezonda 8 maç sonunda ilk 8'de bulunanlar son 16 turuna yükseliyor. 9 ile 24. sırada olan 16 takım çift maçlı eleme usulü ile son 16 turu için mücadele edecek. İlk 24 arasında bulunamayan takımlar ise ligden ayrılacak.