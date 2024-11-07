Bugün maç var mı 7 Kasım? Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşmaları oynanacak
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken bu akşamın maç takvimi araştırıldı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa Ligi'nde temsil ederken Başakşehir, Konferans Ligi'nde temsil ediyor. 7 Kasım Perşembe günü oynanacak olan maçların saati ve kanalı da netleşti.
UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi'nde heyecan devam ederken futbolseverler bugünün maç programında yer alan karşılaşmaların hangi kanalda yayınlandığını ve ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.
7 Kasım günü programı belli olurken bugün Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşmaları oynanacak.
BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN 7 KASIM PERŞEMBE?
Bu akşamın UEFA Avrupa Ligi maç programı belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi
Bodo Glimt – Karabağ | 20.45 | tabii Spor 2
Elfsborg – Braga | 20.45 | Yayıncısı yok
FCSB – Midtjylland | 20.45 | Yayıncısı yok
Eintracht Frankfurt – Slavia Prag | 20.45 | tabii Spor 1
Galatasaray – Tottenham | 20.45 | TRT 1, CBC Sport
Ludogorets – Athletic Bilbao | 20.45 | Yayıncısı yok
Nice – Twente | 20.45 | tabii Spor 4
Olympiakos – Glasgow Rangers | 20.45 | tabii Spor 3
St.Gilloise – Roma | 20.45 | tabii Spor
Ajax – Maccabi Tel Aviv | 23.00 | tabii Spor 4
AZ Alkmaar – Fenerbahçe | 23.00 | TRT 1, CBC Sport
Dinamo Kiev – Ferencvaros | 23.00 | Yayıncısı yok
Hoffenheim – Lyon | 23.00 | tabii Spor 2
Lazio – Porto | 23.00 | tabii Spor
Manchester Utd – PAOK | 23.00 | tabii Spor 1
Viktoria Plzen – Real Sociedad | 23.00 | Yayıncısı yok
RFS – Anderlecht | 23.00 | Yayıncısı yok
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Avrupa Konferans Ligi
KAA Gent – Omonia | 20.45 | Yayıncısı yok
HJK Helsinki – Olimpija Ljubljana | 20.45 | Yayıncısı yok
Legia Varşova – Dinamo Minsk | 20.45 | Yayıncısı yok
Paphos – FC Astana | 20.45 | Yayıncısı yok
Petrocub – Rapid Wien | 20.45 | Yayıncısı yok
Shamrock Rovers – TNS | 20.45 | Yayıncısı yok
TSC – Lugano | 20.45 | Yayıncısı yok
Vikingur – Borac Banja Luka | 20.45 | Yayıncısı yok
APOEL – Fiorentina | 23.00 | tabii Spor
Real Betis – NK Celje | 23.00 | Yayıncısı yok
Chelsea – Noah | 23.00 | tabii Spor
Djurgarden – Panathinaikos | 23.00 | Yayıncısı yok
Kopenhag – Başakşehir | 23.00 | TRT Spor
Guimaraes – Mlada Boleslav | 23.00 | Yayıncısı yok
Hearts – Heidenheim | 23.00 | tabii Spor
Jagiellonia – Molde | 23.00 | Yayıncısı yok
Larne – St.Gallen | 23.00 | Yayıncısı yok
LASK – Cercle Brugge | 23.00 | Yayıncısı yok