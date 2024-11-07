Bugün maç var mı 7 Kasım? Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşmaları oynanacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

07 Kasım 2024 09:31 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 09:43

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken bu akşamın maç takvimi araştırıldı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa Ligi'nde temsil ederken Başakşehir, Konferans Ligi'nde temsil ediyor. 7 Kasım Perşembe günü oynanacak olan maçların saati ve kanalı da netleşti.

UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi'nde heyecan devam ederken futbolseverler bugünün maç programında yer alan karşılaşmaların hangi kanalda yayınlandığını ve ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. 7 Kasım günü programı belli olurken bugün Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşmaları oynanacak. BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN 7 KASIM PERŞEMBE? Bu akşamın UEFA Avrupa Ligi maç programı belli oldu. UEFA Avrupa Ligi Bodo Glimt – Karabağ | 20.45 | tabii Spor 2 Elfsborg – Braga | 20.45 | Yayıncısı yok FCSB – Midtjylland | 20.45 | Yayıncısı yok Eintracht Frankfurt – Slavia Prag | 20.45 | tabii Spor 1 Galatasaray – Tottenham | 20.45 | TRT 1, CBC Sport Ludogorets – Athletic Bilbao | 20.45 | Yayıncısı yok Nice – Twente | 20.45 | tabii Spor 4 Olympiakos – Glasgow Rangers | 20.45 | tabii Spor 3 St.Gilloise – Roma | 20.45 | tabii Spor Ajax – Maccabi Tel Aviv | 23.00 | tabii Spor 4 AZ Alkmaar – Fenerbahçe | 23.00 | TRT 1, CBC Sport Dinamo Kiev – Ferencvaros | 23.00 | Yayıncısı yok Hoffenheim – Lyon | 23.00 | tabii Spor 2 Lazio – Porto | 23.00 | tabii Spor Manchester Utd – PAOK | 23.00 | tabii Spor 1 Viktoria Plzen – Real Sociedad | 23.00 | Yayıncısı yok RFS – Anderlecht | 23.00 | Yayıncısı yok BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR? UEFA Avrupa Konferans Ligi KAA Gent – Omonia | 20.45 | Yayıncısı yok HJK Helsinki – Olimpija Ljubljana | 20.45 | Yayıncısı yok Legia Varşova – Dinamo Minsk | 20.45 | Yayıncısı yok Paphos – FC Astana | 20.45 | Yayıncısı yok Petrocub – Rapid Wien | 20.45 | Yayıncısı yok Shamrock Rovers – TNS | 20.45 | Yayıncısı yok TSC – Lugano | 20.45 | Yayıncısı yok Vikingur – Borac Banja Luka | 20.45 | Yayıncısı yok APOEL – Fiorentina | 23.00 | tabii Spor Real Betis – NK Celje | 23.00 | Yayıncısı yok Chelsea – Noah | 23.00 | tabii Spor Djurgarden – Panathinaikos | 23.00 | Yayıncısı yok Kopenhag – Başakşehir | 23.00 | TRT Spor Guimaraes – Mlada Boleslav | 23.00 | Yayıncısı yok Hearts – Heidenheim | 23.00 | tabii Spor Jagiellonia – Molde | 23.00 | Yayıncısı yok Larne – St.Gallen | 23.00 | Yayıncısı yok LASK – Cercle Brugge | 23.00 | Yayıncısı yok İlgili Haberler Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle Inter kazandı! Maçın oyuncusu seçildi Galatasaray-Samsunspor maçının hakeminin kim olacağı netleşti! Halil Umut Meler istatistikleri