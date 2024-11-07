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Bugün maç var mı 7 Kasım? Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşmaları oynanacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
07 Kasım 2024 09:31 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 09:43
Bugün maç var mı 7 Kasım? Avrupa Ligi&#039;nde Galatasaray ve Fenerbahçe&#039;nin karşılaşmaları oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken bu akşamın maç takvimi araştırıldı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa Ligi'nde temsil ederken Başakşehir, Konferans Ligi'nde temsil ediyor. 7 Kasım Perşembe günü oynanacak olan maçların saati ve kanalı da netleşti.

UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi'nde heyecan devam ederken futbolseverler bugünün maç programında yer alan karşılaşmaların hangi kanalda yayınlandığını ve ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

7 Kasım günü programı belli olurken bugün Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşmaları oynanacak.

BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN 7 KASIM PERŞEMBE?

Bu akşamın UEFA Avrupa Ligi maç programı belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi

Bodo Glimt – Karabağ | 20.45 | tabii Spor 2

Elfsborg – Braga | 20.45 | Yayıncısı yok

FCSB – Midtjylland | 20.45 | Yayıncısı yok

Eintracht Frankfurt – Slavia Prag | 20.45 | tabii Spor 1

Galatasaray – Tottenham | 20.45 | TRT 1, CBC Sport

Bugün maç var mı 7 Kasım? Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşmaları oynanacak - 1. Resim

Ludogorets – Athletic Bilbao | 20.45 | Yayıncısı yok

Nice – Twente | 20.45 | tabii Spor 4

Olympiakos – Glasgow Rangers | 20.45 | tabii Spor 3

St.Gilloise – Roma | 20.45 | tabii Spor 

Ajax – Maccabi Tel Aviv | 23.00 | tabii Spor 4

AZ Alkmaar – Fenerbahçe | 23.00 | TRT 1, CBC Sport

Dinamo Kiev – Ferencvaros | 23.00 | Yayıncısı yok

Hoffenheim – Lyon | 23.00 | tabii Spor 2

Lazio – Porto | 23.00 | tabii Spor

Manchester Utd – PAOK | 23.00 | tabii Spor 1

Viktoria Plzen – Real Sociedad | 23.00 | Yayıncısı yok

RFS – Anderlecht | 23.00 | Yayıncısı yok

Bugün maç var mı 7 Kasım? Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşmaları oynanacak - 2. Resim

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Avrupa Konferans Ligi

KAA Gent – Omonia | 20.45 | Yayıncısı yok

HJK Helsinki – Olimpija Ljubljana | 20.45 | Yayıncısı yok

Legia Varşova – Dinamo Minsk | 20.45 | Yayıncısı yok

Paphos – FC Astana | 20.45 | Yayıncısı yok

Petrocub – Rapid Wien | 20.45 | Yayıncısı yok

Shamrock Rovers – TNS | 20.45 | Yayıncısı yok

TSC – Lugano | 20.45 | Yayıncısı yok

Vikingur – Borac Banja Luka | 20.45 | Yayıncısı yok

APOEL – Fiorentina | 23.00 | tabii Spor

Real Betis – NK Celje | 23.00 | Yayıncısı yok

Bugün maç var mı 7 Kasım? Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşmaları oynanacak - 3. Resim

Chelsea – Noah | 23.00 | tabii Spor

Djurgarden – Panathinaikos | 23.00 | Yayıncısı yok

Kopenhag – Başakşehir | 23.00 | TRT Spor

Guimaraes – Mlada Boleslav | 23.00 | Yayıncısı yok

Hearts – Heidenheim | 23.00 | tabii Spor

Jagiellonia – Molde | 23.00 | Yayıncısı yok

Larne – St.Gallen | 23.00 | Yayıncısı yok

LASK – Cercle Brugge | 23.00 | Yayıncısı yok

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Kaynak: TGRT Haber

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