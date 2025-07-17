Bugün maç var mı belli oldu! 17 Temmuz programında hazırlık karşılaşmaları

Trendyol Süper Lig'de sezon arası sürerken takımlar hazırlık maçlarına devam ediyor. 17 Temmuz Perşembe günü oynanacak olan hazırlık maçlarının saati ve yayıncısı belli olurken taraftarlar bu akşam hangi maçlar var araştırmasına başladı.

BUGÜN MAÇ VAR MI 17 TEMMUZ?

17 Temmuz Perşembe günü oynanacak olan futbol müsabakalarının programı daha öncesinden duyuruluyor. Süper Lig'de sezon arası devam ederken transfer süreçleri de sürüyor. Takımların yaptığı hazırlık maçları yakından takip edilirken bugün de karşılaşmalar oynanacak. 17 Temmuz günü oynanacak olan futbol maçlarının saati ve yayın bilgileri de duyuruldu.

Bu akşamın maçlarının programı şöyle:

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme

Ilves - Shakhtar Donetsk | 19:00 | S Sport Plus

NK Celje - Sabah Bakü | 21:00

Hazırlık Maçı

Beşiktaş - Petrzalka 1898 | 19:30 | HT Spor

Fenerbahçe - Portimonense | 20:00 | S Sport Plus

UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final

İsveç - İngiltere | 22:00 | TRT Spor

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Siyah beyazlı ekip sezon arasında hazırlık maçı kapsamında bugün Petrzalka ile karşı karşıya kalacak. Binlerce taraftarın heyecanla beklediği maça kısa süre kala yayınlanacağı kanal da belli oldu. Beşiktaş Petrzalka hazırlık maçı bugün 19.30'da başlarken HT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.