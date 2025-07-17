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 | Sumru Tarhan

Bugün maç var mı belli oldu! 17 Temmuz programında hazırlık karşılaşmaları

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde sezon arası yaşanırken hazırlık maçları devam ediyor. Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hazırlık maçı programları da duyuruldu. İşte bu akşamın maç programı!

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Bugün maç var mı belli oldu! 17 Temmuz programında hazırlık karşılaşmaları
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 09:26

'de sezon arası sürerken takımlar hazırlık maçlarına devam ediyor. 17 Temmuz Perşembe günü oynanacak olan hazırlık maçlarının saati ve yayıncısı belli olurken taraftarlar bu akşam hangi maçlar var araştırmasına başladı.

BUGÜN MAÇ VAR MI 17 TEMMUZ?

17 Temmuz Perşembe günü oynanacak olan müsabakalarının programı daha öncesinden duyuruluyor. Süper Lig'de sezon arası devam ederken transfer süreçleri de sürüyor. Takımların yaptığı hazırlık maçları yakından takip edilirken bugün de karşılaşmalar oynanacak. 17 Temmuz günü oynanacak olan futbol maçlarının saati ve yayın bilgileri de duyuruldu.

Bugün maç var mı belli oldu! 17 Temmuz programında hazırlık karşılaşmaları

Bu akşamın maçlarının programı şöyle:

Ön Eleme
Ilves - Shakhtar Donetsk | 19:00 | S Sport Plus
NK Celje - Sabah Bakü | 21:00


Beşiktaş - Petrzalka 1898 | 19:30 | HT Spor
Fenerbahçe - Portimonense | 20:00 | S Sport Plus

UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final
İsveç - İngiltere | 22:00 | TRT Spor

Bugün maç var mı belli oldu! 17 Temmuz programında hazırlık karşılaşmaları

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Siyah beyazlı ekip sezon arasında hazırlık maçı kapsamında bugün Petrzalka ile karşı karşıya kalacak. Binlerce taraftarın heyecanla beklediği maça kısa süre kala yayınlanacağı kanal da belli oldu. Beşiktaş Petrzalka hazırlık maçı bugün 19.30'da başlarken HT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

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ETİKETLER
#Futbol
#uefa avrupa ligi
#trendyol süper lig
#hazırlık maçı
#Uefa Kadınlar Avrupa Şampiyonası
#Aktüel
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