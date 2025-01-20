Bu akşam maç var mı? 20 Ocak Pazartesi bu akşamın takvimi
Süper Lig, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürerken 20 Ocak bu akşamın maç programı futbolseverlerin gündemine yerleşti. Günün programına göre oynanacak olan karşılaşmaların yayıncı bilgileri ve saati belli oldu.
Suudi Arabistan Pro Lig, Trendyol 1. Lig ve Avrupa Ligi'nde yarış sürüyor. Şampiyonluk için mücadele eden takımların maçlarının yayınlandığı kanal ve saat de taraftarın gündeminde. 20 Ocak Pazartesi akşamı oynanacak olan müsabakaların programı netleşti.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
20 Ocak Pazartesi maç programı şöyle:
Brezilya Campeonato Paulista
Corinthians - Velo Clube | 00:30 | Spor Smart
Avustralya A Ligi
Macarthur Bulls - Wellington Phoenix | 11:00 | S Sport Plus
Trendyol 1. Lig
Gençlerbirliği - Kocaelispor | 20:00 | TRT Spor, beIN Sports 2, beIN Sports, Tod TV
Trendyol Süper Lig
Trabzonspor - Sivasspor | 20:00 | beIN Sports 1, Tod TV
Suudi Arabistan Pro Lig
Al Ettifaq - Al Ahli | 20:00 | S Sport Plus
BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR, HANGİ?
İtalya Serie A
Como - Udinese | 22:45 | S Sport 2, S Sport Plus
Fransa Ligue 2
Troyes - Annecy | 22:45 | beIN Sports 4, Tod TV
İngiltere Premier Lig
Chelsea - Wolverhampton | 23:00 | beIN Sports 3, Tod TV
İspanya La Liga
Villarreal - Mallorca | 23:00 | S Sport Plus
Portekiz Liga NOS
Boavista - Casa Pia | 23:15