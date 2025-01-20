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Bu akşam maç var mı? 20 Ocak Pazartesi bu akşamın takvimi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
20 Ocak 2025 10:39 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 10:47
Bu akşam maç var mı? 20 Ocak Pazartesi bu akşamın takvimi

Süper Lig, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürerken 20 Ocak bu akşamın maç programı futbolseverlerin gündemine yerleşti. Günün programına göre oynanacak olan karşılaşmaların yayıncı bilgileri ve saati belli oldu.

Suudi Arabistan​ Pro Lig, Trendyol 1. Lig ve Avrupa Ligi'nde yarış sürüyor. Şampiyonluk için mücadele eden takımların maçlarının yayınlandığı kanal ve saat de taraftarın gündeminde. 20 Ocak Pazartesi akşamı oynanacak olan müsabakaların programı netleşti.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

20 Ocak Pazartesi maç programı şöyle:

Brezilya Campeonato Paulista

Corinthians - Velo Clube | 00:30 | Spor Smart

Avustralya A Ligi

Macarthur Bulls - Wellington Phoenix | 11:00 | S Sport Plus

Bugün maç var mı, hangi? 20 Ocak Pazartesi bu akşamın takvimi - 1. Resim

Trendyol 1. Lig

Gençlerbirliği - Kocaelispor | 20:00 | TRT Spor, beIN Sports 2, beIN Sports, Tod TV

Trendyol Süper Lig

Trabzonspor - Sivasspor | 20:00 | beIN Sports 1, Tod TV

Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ettifaq - Al Ahli | 20:00 | S Sport Plus

Bugün maç var mı, hangi? 20 Ocak Pazartesi bu akşamın takvimi - 2. Resim

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR, HANGİ?

İtalya Serie A

Como - Udinese | 22:45 | S Sport 2, S Sport Plus

Fransa Ligue 2

Troyes - Annecy | 22:45 | beIN Sports 4, Tod TV

İngiltere Premier Lig

Chelsea - Wolverhampton | 23:00 | beIN Sports 3, Tod TV

İspanya La Liga

Villarreal - Mallorca | 23:00 | S Sport Plus

Portekiz Liga NOS

Boavista - Casa Pia | 23:15 

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Kaynak: TGRT Haber
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