Bu akşam maç var mı? 20 Ocak Pazartesi bu akşamın takvimi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

20 Ocak 2025 10:39 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 10:47

Süper Lig, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürerken 20 Ocak bu akşamın maç programı futbolseverlerin gündemine yerleşti. Günün programına göre oynanacak olan karşılaşmaların yayıncı bilgileri ve saati belli oldu.

Suudi Arabistan​ Pro Lig, Trendyol 1. Lig ve Avrupa Ligi'nde yarış sürüyor. Şampiyonluk için mücadele eden takımların maçlarının yayınlandığı kanal ve saat de taraftarın gündeminde. 20 Ocak Pazartesi akşamı oynanacak olan müsabakaların programı netleşti. BUGÜN MAÇ VAR MI? 20 Ocak Pazartesi maç programı şöyle: Brezilya Campeonato Paulista Corinthians - Velo Clube | 00:30 | Spor Smart Avustralya A Ligi Macarthur Bulls - Wellington Phoenix | 11:00 | S Sport Plus Trendyol 1. Lig Gençlerbirliği - Kocaelispor | 20:00 | TRT Spor, beIN Sports 2, beIN Sports, Tod TV Trendyol Süper Lig Trabzonspor - Sivasspor | 20:00 | beIN Sports 1, Tod TV Suudi Arabistan Pro Lig Al Ettifaq - Al Ahli | 20:00 | S Sport Plus BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR, HANGİ? İtalya Serie A Como - Udinese | 22:45 | S Sport 2, S Sport Plus Fransa Ligue 2 Troyes - Annecy | 22:45 | beIN Sports 4, Tod TV İngiltere Premier Lig Chelsea - Wolverhampton | 23:00 | beIN Sports 3, Tod TV İspanya La Liga Villarreal - Mallorca | 23:00 | S Sport Plus Portekiz Liga NOS Boavista - Casa Pia | 23:15 İlgili Haberler Inter Empoli maçı kaç kaç bitti? Hakan Çalhanoğlu’nun karşılaşmada oynayıp oynamadığı merak ediliyor Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında hakem kararları doğru mu? Trio ekibi ‘penaltı’ dedi! Bu hafta TRT 1 ve TRT Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları belli oldu