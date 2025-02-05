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Bugün maç var mı, hangi? 5 Şubat ZTK günün programı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
05 Şubat 2025 11:08 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 11:12
Bugün maç var mı, hangi? 5 Şubat ZTK günün programı

Ziraat Türkiye Kupası, Süper Lig, La Liga gibi organizasyonlarda bu akşam oynanacak olan müsabakalar belli oldu. TFF tarafından paylaşılan fikstüre göre bugün oynanacak maçların saati ve kanalı netleşti.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde yarış devam ederken 5 Şubat Çarşamba akşamı oynanacak olan müsabakaların kanalı belli oldu. Heyecanla takip edilen ZTK'da bugün birçok karşılaşma oynanacak.

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ?

Azerbaycan Kupası

Kapaz - Neftçi Bakü | CBC Sport | 15:00
Sabah Bakü - Sumqayıt | CBC Sport | 17:30

İngiltere Championship

Coventry - Leeds United | 22:45

Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final

Bayer Leverkusen - Köln | S Sport Plus | 22:45

Bugün maç var mı, hangi? 5 Şubat ZTK günün programı - 1. Resim

Fransa Kupası

Cannes - Dives | Bein Sports 5 | 22:45
Stade Briochin - Nice | Bein Sports 2 | 22:45
Strasbourg - Angers | Bein Sports 3 | 22:45
Toulouse - Guingamp | Bein Sports 4 | 22:45

Belçika Kupası

Genk - Club Brugge | 22:45

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Çeyrek Final

Leganes - Real Madrid | Tivibu Spor 1 | 23:00

İtalya Kupası Çeyrek Final

Milan - Roma | TRT Spor | 23:00

ZTK BUGÜNÜN MAÇ PROGRAMI 5 ŞUBAT

ZTK'da bugünün karşılaşmaları şöyle:

İskenderunspor - Trabzonspor | A Spor | 13:00
Bodrumspor - Antalyaspor | A Spor | 15:30
Ç.Rizespor - Ankaragücü | A Spor | 18:00
Fenerbahçe - Erzurumspor | A Spor | 20:30

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Kaynak: TGRT Haber

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