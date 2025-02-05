Bugün maç var mı, hangi? 5 Şubat ZTK günün programı
Ziraat Türkiye Kupası, Süper Lig, La Liga gibi organizasyonlarda bu akşam oynanacak olan müsabakalar belli oldu. TFF tarafından paylaşılan fikstüre göre bugün oynanacak maçların saati ve kanalı netleşti.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde yarış devam ederken 5 Şubat Çarşamba akşamı oynanacak olan müsabakaların kanalı belli oldu. Heyecanla takip edilen ZTK'da bugün birçok karşılaşma oynanacak.
BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ?
Azerbaycan Kupası
Kapaz - Neftçi Bakü | CBC Sport | 15:00
Sabah Bakü - Sumqayıt | CBC Sport | 17:30
İngiltere Championship
Coventry - Leeds United | 22:45
Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final
Bayer Leverkusen - Köln | S Sport Plus | 22:45
Fransa Kupası
Cannes - Dives | Bein Sports 5 | 22:45
Stade Briochin - Nice | Bein Sports 2 | 22:45
Strasbourg - Angers | Bein Sports 3 | 22:45
Toulouse - Guingamp | Bein Sports 4 | 22:45
Belçika Kupası
Genk - Club Brugge | 22:45
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Çeyrek Final
Leganes - Real Madrid | Tivibu Spor 1 | 23:00
İtalya Kupası Çeyrek Final
Milan - Roma | TRT Spor | 23:00
ZTK BUGÜNÜN MAÇ PROGRAMI 5 ŞUBAT
ZTK'da bugünün karşılaşmaları şöyle:
İskenderunspor - Trabzonspor | A Spor | 13:00
Bodrumspor - Antalyaspor | A Spor | 15:30
Ç.Rizespor - Ankaragücü | A Spor | 18:00
Fenerbahçe - Erzurumspor | A Spor | 20:30