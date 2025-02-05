Bugün maç var mı, hangi? 5 Şubat ZTK günün programı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

05 Şubat 2025 11:08 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 11:12

Ziraat Türkiye Kupası, Süper Lig, La Liga gibi organizasyonlarda bu akşam oynanacak olan müsabakalar belli oldu. TFF tarafından paylaşılan fikstüre göre bugün oynanacak maçların saati ve kanalı netleşti.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde yarış devam ederken 5 Şubat Çarşamba akşamı oynanacak olan müsabakaların kanalı belli oldu. Heyecanla takip edilen ZTK'da bugün birçok karşılaşma oynanacak. BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ? Azerbaycan Kupası Kapaz - Neftçi Bakü | CBC Sport | 15:00

Sabah Bakü - Sumqayıt | CBC Sport | 17:30 İngiltere Championship Coventry - Leeds United | 22:45 Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final Bayer Leverkusen - Köln | S Sport Plus | 22:45 Fransa Kupası Cannes - Dives | Bein Sports 5 | 22:45

Stade Briochin - Nice | Bein Sports 2 | 22:45

Strasbourg - Angers | Bein Sports 3 | 22:45

Toulouse - Guingamp | Bein Sports 4 | 22:45 Belçika Kupası Genk - Club Brugge | 22:45 İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Çeyrek Final Leganes - Real Madrid | Tivibu Spor 1 | 23:00 İtalya Kupası Çeyrek Final Milan - Roma | TRT Spor | 23:00 ZTK BUGÜNÜN MAÇ PROGRAMI 5 ŞUBAT ZTK'da bugünün karşılaşmaları şöyle: İskenderunspor - Trabzonspor | A Spor | 13:00

Bodrumspor - Antalyaspor | A Spor | 15:30

Ç.Rizespor - Ankaragücü | A Spor | 18:00

Fenerbahçe - Erzurumspor | A Spor | 20:30 İlgili Haberler Beşiktaş Kırklarelispor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş üst üste 2. galibiyetini aldı Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı! Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı kaç kaç bitti? Sarı lacivertliler deplasmanda mağlup oldu