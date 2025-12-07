Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 7 Aralık akşamı oynanacak olan maçlar

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte başta Süper Lig dahil olmak üzere Avrupa liglerinde de heyecan giderek artıyor. Bugün (7 Aralık 2025 Pazar) oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında Süper Lig'de Göztepe ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

La Liga'da ise Real Madrid ile Celta karşılaşacak. Futbolseverler tarafından bugün maç var mı, hangi maçlar var soruları araştırılmaya başlandı.

BUGÜN MAÇ VAR MI 7 ARALIK?

Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Fransa Ligue 1 ve Bundesliga'da maçlar oynanacak. Bu karşılaşmalar şöyle:

Trendyol Süper Lig

14.30 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük

17.00 Kocaelispor-Kasımpaşa

20.00 Göztepe-Trabzonspor

Trendyol 1. Lig

13.30 Boluspor-Erzurumspor FK

13.30 Iğdır FK-Adana Demirspor

16.00 Manisa FK-Van Spor FK

19.00 İstanbulspor-Sivasspor

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 7 ARALIK?

Premier Lig

17.00 Brighton-West Ham United

19.30 Fulham-Crystal Palace

La Liga

16.00 Elche-Girona

18.15 Valencia-Sevilla

20.30 Espanyol-Rayo Vallecano

23.00 Real Madrid-Celta Vigo

Serie A

14.30 Cremonese-Lecce

17.00 Cagliari-Roma

20.00 Lazio-Bologna

22.45 Napoli-Juventus

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 7 ARALIK?

Ligue 1

17.00 Nice-Angers

19.15 Le Havre-Paris FC

19.15 Auxerre-Metz

22.45 Lorient-Lyon

Bundesliga