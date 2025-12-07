Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 7 Aralık akşamı oynanacak olan maçlar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Hafta sonunun gelmesiyle birlikte başta Süper Lig dahil olmak üzere Avrupa liglerinde de heyecan giderek artıyor. Bugün (7 Aralık 2025 Pazar) oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında Süper Lig'de Göztepe ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
La Liga'da ise Real Madrid ile Celta karşılaşacak. Futbolseverler tarafından bugün maç var mı, hangi maçlar var soruları araştırılmaya başlandı.
Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Fransa Ligue 1 ve Bundesliga'da maçlar oynanacak. Bu karşılaşmalar şöyle:
Trendyol Süper Lig
Trendyol 1. Lig
Premier Lig
La Liga
Serie A
Ligue 1
Bundesliga