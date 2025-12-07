Menü Kapat
12°
Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 7 Aralık akşamı oynanacak olan maçlar

Süper Lig, Serie A, Premier Lig, La Liga, Ligue 1 ve Bundesliga'da maçlar 7 Aralık 2025 Pazar günü oynanmaya devam ediyor. Haftanın karşılaşmları kapsamında bugün Trabzonspor, Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa ligde 2. sıraya yerleşecek. Futbol severler tarafından bugün maç var mı, hangi maçlar var olduğu merak ediliyor. Bu akşam oynanacak olan maçların listesi belli oldu.

Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 7 Aralık akşamı oynanacak olan maçlar
Hafta sonunun gelmesiyle birlikte başta dahil olmak üzere Avrupa liglerinde de heyecan giderek artıyor. Bugün (7 Aralık 2025 Pazar) oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında Süper Lig'de ve karşı karşıya gelecek.

'da ise ile Celta karşılaşacak. Futbolseverler tarafından bugün maç var mı, hangi maçlar var soruları araştırılmaya başlandı.

Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 7 Aralık akşamı oynanacak olan maçlar

BUGÜN MAÇ VAR MI 7 ARALIK?

Bugün Süper Lig, 1. Lig, , La Liga, Serie A, Fransa Ligue 1 ve Bundesliga'da maçlar oynanacak. Bu karşılaşmalar şöyle:

Trendyol Süper Lig

  • 14.30 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük
  • 17.00 Kocaelispor-Kasımpaşa
  • 20.00 Göztepe-Trabzonspor

Trendyol 1. Lig

  • 13.30 Boluspor-Erzurumspor FK
  • 13.30 Iğdır FK-Adana Demirspor
  • 16.00 Manisa FK-Van Spor FK
  • 19.00 İstanbulspor-Sivasspor
Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 7 Aralık akşamı oynanacak olan maçlar

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 7 ARALIK?

Premier Lig

  • 17.00 Brighton-West Ham United
  • 19.30 Fulham-Crystal Palace

La Liga

  • 16.00 Elche-Girona
  • 18.15 Valencia-Sevilla
  • 20.30 Espanyol-Rayo Vallecano
  • 23.00 Real Madrid-Celta Vigo

Serie A

  • 14.30 Cremonese-Lecce
  • 17.00 Cagliari-Roma
  • 20.00 Lazio-Bologna
  • 22.45 Napoli-Juventus
Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 7 Aralık akşamı oynanacak olan maçlar

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 7 ARALIK?

Ligue 1

  • 17.00 Nice-Angers
  • 19.15 Le Havre-Paris FC
  • 19.15 Auxerre-Metz
  • 22.45 Lorient-Lyon

Bundesliga

  • 17.30 Hamburg-Werder Bremen
  • 19.30 Borussia Dortmund-Hoffenheim
