Bugün maç var mı, kimin maçı var? 15 Kasım bugün oynanacak olan maçlar

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürerken 15 Kasım bu akşamın maç programı netleşti.

15.11.2025
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
15.11.2025
saat ikonu 17:00

Bu akşam oynanacak olan maçların saati ve kanalı belli oldu. Binlerce kişi bu akşamın maç programını inceliyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI 15 KASIM?

16:00 | ABD - Fas — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA
16:00 | Almanya - Burkina Faso — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA
16:00 | Arjantin - Meksika — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA
16:00 | Avusturya - Tunus — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA
16:00 | Brezilya - Paraguay — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA
16:00 | Fransa - Kolombiya — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA
16:00 | Güney Kore - İngiltere — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA
16:00 | Hırvatistan - Özbekistan — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA
16:00 | İrlanda - Kanada — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA
16:00 | İsviçre - Mısır — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA
16:00 | İtalya - Çekya — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA
16:00 | Japonya - Güney Afrika — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA
16:00 | Portekiz - Belçika — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA
16:00 | Senegal - Uganda — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA
16:00 | Venezuela - Kuzey Kore — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA
16:00 | Zambiya - Mali — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA

Bugün maç var mı, kimin maçı var? 15 Kasım bugün oynanacak olan maçlar

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

19:00 | BAE - Irak — 2026 Dünya Kupası Eleme | Yayın Yok

20:00 | Türkiye - Ukrayna — UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | TRT Spor

20:00 | Finlandiya - Malta — 2026 Dünya Kupası Eleme | CBC Sport - Exxen

22:45 | Cebelitarık - Karadağ — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen
22:45 | Hırvatistan - Faroe Adaları — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen - S Sport Plus
22:45 | Lüksemburg - Almanya — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen
22:45 | Polonya - Hollanda — 2026 Dünya Kupası Eleme | CBC Sport - Exxen
22:45 | Slovakya - Kuzey İrlanda — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen

