Bugün maç var mı? Uluslar Ligi karşılaşmaları tamamlandı
UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarından dolayı Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda müsabakalara ara verilmişti. 11 Kasım'da başlayan milli ara sonrasında ligde 13. hafta maçları bekleniyor. Taraftarların gündeminde bu akşamın maçları yer aldı.
Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımımız Karadağ'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Ligde play off karşılaşmalarının oynanacağı tarih beklenirken bu akşam hangi maçların oynanacağı da merak konusu oldu.
Süper Lig'de 13. hafta müsabakaları cumartesi günü başlıyor.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN?
20 Kasım Çarşamba maç programı şöyle:
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Twente – Real Madrid | 20.45
Wolfsburg – Galatasaray | 20.45
Bragantino – Sao Paulo | 22.30
Chelsea – Celtic | 23.00
Lyon – Roma | 23.00
MİLLİ ARA BİTTİ Mİ, HANGİ MAÇLAR VAR?
11 Kasım'da milli ara başlamıştı. Uluslar Ligi müsabakalarının tamamlanmasının ardından Süper Lig 13. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.
23 Kasım Cumartesi oynanacak maçlar şöyle:
Eyüpspor - Rizespor
Gaziantep FK - Başakşehir
Kayserispor - Fenerbahçe
Bodrumspor - Galatasaray
24 Kasım Pazar günü ise aşağıda yer alan maçlar oynanacak:
Sivasspor - Kasımpaşa
Samsunspor - Alanyaspor
Konyaspor - Hatayspor
Beşiktaş - Göztepe