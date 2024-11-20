Bugün maç var mı? Uluslar Ligi karşılaşmaları tamamlandı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

20 Kasım 2024 16:48 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 16:58

UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarından dolayı Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda müsabakalara ara verilmişti. 11 Kasım'da başlayan milli ara sonrasında ligde 13. hafta maçları bekleniyor. Taraftarların gündeminde bu akşamın maçları yer aldı.