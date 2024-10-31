Bugün maç var mı? Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme karşılaşması devam ediyor
31 Ekim Perşembe günü maç programına göre bugün ZTK'da 3. eleme turunda heyecan devam edecek. Birçok takımın bulunduğu organizasyonda eleme karşılaşmaları sürerken 31 Ekim bugünün maç programı da merak konusu oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşmalar oynanırken bugünün programı da futbolseverlerin gündeminde yer aldı.
Binlerce taraftarın yakından takip ettiği ligde 31 Ekim Perşembe günü hangi maçların oynanacağı belli oldu. Müsabakaların yayınlanacağı kanal ve maç saati de araştırılıyor.
BUGÜN MAÇ VAR MI ZTK 31 EKİM PERŞEMBE?
31 Ekim günü oynanacak olan Türkiye Kupası karşılaşmaları şöyle:
13.00 | Bayburt GÖİ - Samsunspor
13.30 | Efeler 09 - Adana 1954
13.30 | Pendikspor - Ayvalıkgücü
14.30| Edirnespor - Petrolspor
17.30 | İstanbulspor - Kilis Bld
20.30 | Bursaspor - Turgutluspor
BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?
İtalya Serie A
Genoa – Fiorentina | 20.30 | S Sport Plus, S Sport 2
Roma – Torino | 22.45 | S Sport Plus, S Sport 2
Como – Lazio | 22.45 | S Sport Plus
Suudi Arabistan Pro Lig
Al Ittihad – Al Ahli | 21.00 | S Sport Plus
Portekiz Lig Kupası
Braga – Guimaraes | 21.45 | Yayıncısı bulunmuyor
Porto – Moreirense | 23.45 | TRT Spor