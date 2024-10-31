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Bugün maç var mı? Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme karşılaşması devam ediyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
31 Ekim 2024 09:16 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 09:26
Bugün maç var mı? Ziraat Türkiye Kupası&#039;nda 3. eleme karşılaşması devam ediyor

31 Ekim Perşembe günü maç programına göre bugün ZTK'da 3. eleme turunda heyecan devam edecek. Birçok takımın bulunduğu organizasyonda eleme karşılaşmaları sürerken 31 Ekim bugünün maç programı da merak konusu oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşmalar oynanırken bugünün programı da futbolseverlerin gündeminde yer aldı.

Binlerce taraftarın yakından takip ettiği ligde 31 Ekim Perşembe günü hangi maçların oynanacağı belli oldu. Müsabakaların yayınlanacağı kanal ve maç saati de araştırılıyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI ZTK 31 EKİM PERŞEMBE?

31 Ekim günü oynanacak olan Türkiye Kupası karşılaşmaları şöyle:

13.00 | Bayburt GÖİ - Samsunspor

13.30 | Efeler 09 - Adana 1954

13.30 | Pendikspor - Ayvalıkgücü

Bugün maç var mı? Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme karşılaşması devam ediyor - 1. Resim

14.30|  Edirnespor - Petrolspor

17.30 | İstanbulspor - Kilis Bld

20.30 | Bursaspor - Turgutluspor

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

İtalya Serie A

Genoa – Fiorentina | 20.30 | S Sport Plus, S Sport 2

Roma – Torino | 22.45 | S Sport Plus, S Sport 2

Como – Lazio | 22.45 | S Sport Plus

Bugün maç var mı? Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme karşılaşması devam ediyor - 2. Resim

Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ittihad – Al Ahli | 21.00 | S Sport Plus

Portekiz Lig Kupası

Braga – Guimaraes | 21.45 | Yayıncısı bulunmuyor

Porto – Moreirense | 23.45 | TRT Spor

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Kaynak: TGRT Haber

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