Bugün maç var mı? Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme karşılaşması devam ediyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

31 Ekim 2024 09:16 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 09:26

31 Ekim Perşembe günü maç programına göre bugün ZTK'da 3. eleme turunda heyecan devam edecek. Birçok takımın bulunduğu organizasyonda eleme karşılaşmaları sürerken 31 Ekim bugünün maç programı da merak konusu oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşmalar oynanırken bugünün programı da futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Binlerce taraftarın yakından takip ettiği ligde 31 Ekim Perşembe günü hangi maçların oynanacağı belli oldu. Müsabakaların yayınlanacağı kanal ve maç saati de araştırılıyor. BUGÜN MAÇ VAR MI ZTK 31 EKİM PERŞEMBE? 31 Ekim günü oynanacak olan Türkiye Kupası karşılaşmaları şöyle: 13.00 | Bayburt GÖİ - Samsunspor 13.30 | Efeler 09 - Adana 1954 13.30 | Pendikspor - Ayvalıkgücü 14.30| Edirnespor - Petrolspor 17.30 | İstanbulspor - Kilis Bld 20.30 | Bursaspor - Turgutluspor BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR? İtalya Serie A Genoa – Fiorentina | 20.30 | S Sport Plus, S Sport 2 Roma – Torino | 22.45 | S Sport Plus, S Sport 2 Como – Lazio | 22.45 | S Sport Plus Suudi Arabistan Pro Lig Al Ittihad – Al Ahli | 21.00 | S Sport Plus Portekiz Lig Kupası Braga – Guimaraes | 21.45 | Yayıncısı bulunmuyor Porto – Moreirense | 23.45 | TRT Spor İlgili Haberler Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hangi kanalda yayınlandığı netleşti