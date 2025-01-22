Milli yas ne zaman bitiyor? Kartalkaya yangını sonrası ilan edildi

22 Ocak 2025 09:16 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 09:25

Dün Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen acı olay sonrasında milli yas kararı alındı. Türkiye'nin yüreklerini yakan olay sonrasında milli yas ilan edildi. Biteceği zaman ise vatandaşın gündeminde.

Milli yas nedir, neden ilan edildi? Milli yasta resmi kurumların açık mı kapalı mı olduğu araştırma konusu oldu

Milli yas nedir, neden ilan edildi? Milli yasta resmi kurumların açık mı kapalı mı olduğu araştırma konusu oldu

Bolu​ Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangın​ sonrasında yürekler yandı. Birçok kişinin hayatını kaybettiği olay 12 katlı ahşap kaplamalı bir otelde yaşandı. Acı olay sonrasında milli yas kararı geldi.

BUGÜN MİLLİ YAS MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bolu Kartalkaya otel yangını sonrasında çarşamba günü milli yas ilan edildiğini açıkladı. Buna göre 22 Ocak günü milli yas ilan edilmiştir.

MİLLİ YAS NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaya göre çarşamba günü milli yas günüdür. Bu günlerde genel olarak etkinlik, konser ve eğlenceler iptal edilir. Milli yasın sonra ermesinin ardından bu etkinlikler başka güne ertelenir. Bugün milli yas ilan edilmesinden dolayı kutlamalar ertelendi. Açıklamaya göre milli yas çarşamba günü için ilan edildi. Açıklama şöyle oldu:

"Bolu Kartalkaya’da bir otelde çıkan yangında vefat eden kardeşlerimizin yakınlarının acısını paylaşmak amacıyla 1 günlük millî yas ilan edilmiştir. 22 Ocak 2025 Çarşamba günü, yurdumuzda ve dış temsilciliklerimizde güneşin batışına kadar bayraklarımız yarıya çekilecektir. Her ne surette olursa olsun böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar, ihmali ve kusuru olanlar hukuk önünde bunun hesabını vereceklerdir. Gün siyaset yapma değil; dayanışma, bir ve beraber olma günüdür."

MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

Genel olarak milli yas ilan edildiğinde çeşitli etkinlikler ertelenir, eğlence ve kutlamalar başka günlere ertelenir ve ülkede bayraklar yarıya indirilir. Resmi törenler iptal olur ve kamusal alandaki kutlamalar sınırlandırılır.