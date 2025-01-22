Bugün Müge Anlı var mı, neden yok? Programlar ekranlara gelmedi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

22 Ocak 2025 09:39 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 09:46

Müge Anlı'nın neden olmadığı izleyicinin gündemine yerleşti. ATV ekranlarının sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün 10.00'da izleyici ile buluşuyor. Dün Bolu'da yaşanan yangın sonrasında milli yas ilan edilmişti. Bu sebeple program ekranlarda yer almayacak.

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Bolu​ Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan acı olay sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan​, milli yas ilan edildiğini duyurdu. Bunun üzerine birçok dizi ve program yeni bölümlerini yayınlamadı. BUGÜN MÜGE ANLI​ VAR MI 22 OCAK? ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı, yayın akışında yer alsa da 10.00'da ekranlara gelmemesi bekleniyor. Milli yas olmasından dolayı programlar ekranlara gelmiyor. MÜGE ANLI NEDEN YOK, BİTTİ Mİ? Müge Anlı ile Tatlı Sert programının milli yas olmasından dolayı yeni bölümünü ekranlara getirmediği tahmin ediliyor. Birçok gündüz kuşağı programı bugün yeni bölümü ile ekranlara gelmedi. İlgili Haberler Söylemezsem neden yok? 22 Ocak yayın akışı