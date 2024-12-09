Bugün ne günü? 9 Aralık Uzman Jandarma Günü olarak kutlanıyor
2024 yılında özel günler daha da anlam taşımaya başladı. 9 Aralık gününe giriş yapmamızla beraber bugünün ne günü olduğu da gündeme geldi. Uzman Jandarma Günü 9 Aralık'ta kutlanıyor.
Vatandaşın güvenliği için çabalayan uzman jandarmaların özel günü olan 9 Aralık çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sosyal medya platformlarında mesajlar ve sözler ile bu özel gün kutlanıyor.
BUGÜN NE GÜNÜ 9 ARALIK?
2024 yılında 9 Aralık günü Pazartesi'ye denk geliyor. 9 Aralık, Uzman Jandarma Günü olarak kutlanıyor. Bu özel günde binlerce kişi sosyal medya hesaplarından uzman jandarma gününe özel mesajlar paylaşıyor.
Rütbeye saygının ifade edildiği bu günde birçok etkinlik düzenlenir ve çeşitli mesajlar paylaşılır.
UZMAN JANDARMA GÜNÜ NEDEN 9 ARALIK?
Uzman Jandarma Günü, ülkemiz için hizmet veren ve daha öncesinde verenleri onurlandırmak adına kutlanıyor. Resmi kurumlar çeşitli mesajlar ile bugünü kutlarken birçok etkinlik de yapılıyor.