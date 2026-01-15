Menü Kapat
Bugün ne kandili? 15 Ocak 2026 kandil günleri ve dini geceler takvimi!

Bugün ne kandili 15 Ocak günü 2026 kandil günleri takvimine göre bu gece yılın ilk kandili idrak edilecek. Bugün ne kandili? İslam alemi için büyük manevi önem taşıyan kandil geceleri, ibadet, dua ve namazlarla ihya edilen müstesna zaman dilimleri arasında yer alır. Üç aylar içerisinde idrak edilen bu geceler, rahmet ve bereketle anılırken milyonlarca Müslüman için manevi hazırlık ve arınma fırsatı sunar. 2026 yılına girilmesiyle birlikte kandil gecelerinin tarihleri ve bu özel gecelerin anlamları yeniden gündeme gelirken, ocak ayının ortasında idrak edilecek kandil gecesi de yoğun ilgi görür.

Kandil geceleri, İslam dünyasında asırlardır manevi bir atmosfer içerisinde karşılanır. Bu gecelerde Müslümanlar ibadetlerine yönelir, dualarla af ve mağfiret diler.

BUGÜN NE KANDİLİ 15 OCAK?

15 Ocak yani bu gece idrak edilecek kandil gecesi, dini günler takvimine göre olarak yer alır. 2026 yılının ilk kandili olan bu gece, ocak ayında ihya edilecek ve İslam alemi tarafından manevi bir hassasiyetle karşılanacaktır. Kandil gecesi, Recep ayının 27. gecesine denk gelirken üç aylar içerisinde bulunması nedeniyle ayrı bir önem taşır.

Bugün ne kandili? 15 Ocak 2026 kandil günleri ve dini geceler takvimi!

Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mescid-i Aksa’dan semaya yükselmesi ve Yüce Allah’tan vahiy alması hadisesiyle ilişkilendirilir. Bu mübarek gecede birçok ilahi sır, rahmet ve bereketin bulunduğuna inanılır. Müslümanlar, bu gecede ibadetlerini artırarak manevi huzur arayışına yönelir.

Bugün ne kandili? 15 Ocak 2026 kandil günleri ve dini geceler takvimi!

KANDİL GÜNLERİ 2026

2026 yılı içerisinde idrak edilecek kandil geceleri, dini günler takviminde belirlenen tarihler doğrultusunda sıralanır. Yılın ilk kandili 15 Ocak 2026 tarihinde Miraç Kandili olarak yer alırken, ikinci kandil 2 Şubat 2026 Pazartesi günü Berat Kandili olarak idrak edilecektir.

Yılın ilerleyen dönemlerinde ise 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü Mevlid Kandili, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Regaib Kandili bulunur.

2026 kandil günleri sırasıyla şöyledir:

15 Ocak 2026 Salı Miraç Kandili

2 Şubat 2026 Pazartesi Berat Kandili

24 Ağustos 2026 Pazartesi Mevlid Kandili

10 Aralık 2026 Perşembe Regaib Kandili

BUGÜN GECE NE KANDİLİ, MİRAÇ KANDİLİ Mİ?

Ocak ayının ortasında idrak edilecek kandil gecesi, 2026 yılının ilk kandili olacak. Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesinde ihya edilirken, bu gecenin İslam dünyasında önemli bir yeri bulunur. Üç aylar içerisinde yer alması nedeniyle manevi hazırlıkların yoğunlaştığı bir dönem olarak bilinmektedir.

Miraç Gecesi’nde milyonlarca Müslüman, Yüce Allah’a yönelerek af ve mağfiret diler. Dualar ve ibadetlerle geçirilen bu gece, manevi huzur arayışının ön plana çıktığı zamanlardan biri olarak kabul edilir ve her yıl büyük bir hassasiyetle karşılanır.

