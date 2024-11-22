Bugün öğretmenler günü mü? Çeşitli etkinlikler düzenleniyor

22 Kasım 2024 11:52 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 11:59

Tüm Türkiye'de coşku ile kutlanan Öğretmenler Gününe kısa süre kala okullarda çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Binlerce öğrenci, öğretmenleri için hediyeler ve çiçekler alıyor.

Öğretmenler Günü'nün ne zaman olduğu gündeme geldi

Öğretmenler Günü'nün ne zaman olduğu gündeme geldi

Milyonlarca öğretmenin özel gününü kutlamak adına birçok etkinlik düzenleniyor. Okullarda öğrenciler öğretmenlerine hediyeler alırken sevgilerini gösteriyor.

Birçok ülkede 1994 senesinden beri 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.

BUGÜN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MÜ 22 KASIM?

Tüm Türkiye'de kutlanacak olan bu özel gün 24 Kasım'da kutlanıyor. 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü olarak kutlanıyor.

Öğretmenler Günü 24 Kasım'da kutlanırken bu yıl pazar gününe denk geliyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN 5 EKİM'DE KUTLANIR?

Birçok ülkede bu özel gün 5 Ekim tarihinde kutlanıyor. UNESCO tavsiyesiyle seçilen bu gün 1966 yılında Paris'te düzenlenen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın bitmesiyle beraber "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümü olarak biliniyor.

Her ülkede farklılık gösterebilen bu özel gün, 12 Arap ülkesinde 28 Şubat günü Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.

Ülkemizde Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.