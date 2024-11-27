Bugün okullar tatil mi? 27 Kasım’da okulların tatil olduğu iller

27 Kasım 2024 07:31 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 07:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün birçok il için yaptığı kuvvetli yağış uyarılarının ardından yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ve şiddetli tipi sebebiyle 27 Kasım için bazı illerde okullar tatil edildi.

“Bugün okullar tatil mi?” sorusu öğrenci ve öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. Birçok ilde etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle bugün 10 ilde eğitime bir günlük ara verildi.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 27 KASIM’DA OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLLER

Kar yağışının yoğun olduğu 10 ilde, valiliklerin aldığı karar doğrultusunda 27 Kasım Çarşamba günü eğitime bir gün ara verildi. Okulların tatil olduğu iller ise şu şekildedir;

- Ordu​

- Kayseri​

- Artvin (Şavşat ilçesi)

- Erzincan

- Bayburt

- Bingöl

- Sivas

- Aksaray

- Batman (Sason ilçesi)

- Bitlis

ORDU’DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? ORDU’NUN HANGİ İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL

Ordu Valiliği 27 Kasım Çarşamba günü bazı ilçelerde okulların tatil edilmesi kararını aldı. Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ilçelerinin tamamında okullarda eğitime yarın için ara verildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Kumru ilçemizin Yukarıdamlalı, Aşağıdamlalı, Ergentürk, Eskiçokdeğirmen, Güneycik, Erikçeli, Konaklı, Divantürk mahallelerinde bulunan okullarda ve Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, Ünye ilçemizin Pelitliyatak Mahallesi'ndeki tüm okullarda, Ulubey ilçemizin taşıma merkezli tüm okullarında, resmi ve özel tüm eğitim öğretim kurumlarında 27 Kasım Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir."

Açıklamada, tamamen ve kısmen eğitim öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.