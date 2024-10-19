Bugün oynanacak olan TFF 2. Lig maçlarının saati netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

19 Ekim 2024 14:28 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 14:39

19 Ekim günü TFF 2. ve 3. Lig'de karşılaşmalar oynanacak. Heyecanla beklenen müsabakaların hangi kanalda yayınlandığı da belli oldu. Taraftarlar günün maç takvimini araştırıyor.

UEFA Uluslar Lig'inde A Milli Futbol Takımımız mücadelesini sürdürdü. Kasım'da oynanacak maçlara kısa süre kala bu akşam Süper Lig​ ve TFF 2. Lig'de müsabakalar oynanıyor. Taraftarların gündeminde ise hangi kanalda yayınlandığı yer aldı. TFF 2. VE 3. LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR? Bugün oynanacak olan Fatsa Bld. – Mazıdağı Fosfat karşılaşmasının yayıncısı bulunmuyor. Ankaraspor - Afyonspor karşılaşması TFF Youtube ekranlarında yayınlanacak. BUGÜN MAÇ VAR MI, SAAT KAÇTA? TFF 3. Lig Fatsa Bld. – Mazıdağı Fosfat | 14.30 İnegöl Kafkas – Kelkit Bld. | 15.30 | TFF Youtube TFF 2. Lig Ankaraspor – Afyonspor | 15.00 | TFF Youtube Beyoğlu Yeni Çarşı – Bucaspor | 15.30 | Yayıncısı yok Altay – Karaköprü Bld. | 19.00 | Yayıncısı yok Trendyol 1. Lig Gençlerbirliği – Amedspor | 16.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV Kocaelispor – Ümraniyespor | 19.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV Adanaspor – Şanlıurfaspor | 19.00 | Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV, tabii Spor 6 Trendyol Süper Lig Trabzonspor – Rams Başakşehir | 16.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV Eyüpspor – Göztepe | 19.00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV Antalyaspor – Galatasaray | 19.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV İlgili Haberler Antalyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı Bugün oynanacak olan voleybol maçlarının yayınlandığı kanallar açıklandı