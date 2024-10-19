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Bugün oynanacak olan TFF 2. Lig maçlarının saati netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
19 Ekim 2024 14:28 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 14:39
Bugün oynanacak olan TFF 2. Lig maçlarının saati netleşti

19 Ekim günü TFF 2. ve 3. Lig'de karşılaşmalar oynanacak. Heyecanla beklenen müsabakaların hangi kanalda yayınlandığı da belli oldu. Taraftarlar günün maç takvimini araştırıyor.

UEFA Uluslar Lig'inde A Milli Futbol Takımımız mücadelesini sürdürdü. Kasım'da oynanacak maçlara kısa süre kala bu akşam Süper Lig​ ve TFF 2. Lig'de müsabakalar oynanıyor.

Taraftarların gündeminde ise hangi kanalda yayınlandığı yer aldı.

TFF 2. VE 3. LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Bugün oynanacak olan Fatsa Bld. – Mazıdağı Fosfat karşılaşmasının yayıncısı bulunmuyor. 

Ankaraspor - Afyonspor karşılaşması TFF Youtube ekranlarında yayınlanacak.

BUGÜN MAÇ VAR MI, SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig

Fatsa Bld. – Mazıdağı Fosfat | 14.30 

İnegöl Kafkas – Kelkit Bld. | 15.30 | TFF Youtube

TFF 2. Lig

Ankaraspor – Afyonspor | 15.00 | TFF Youtube

Beyoğlu Yeni Çarşı – Bucaspor | 15.30 | Yayıncısı yok

Altay – Karaköprü Bld. | 19.00 | Yayıncısı yok

Bugün oynanacak olan TFF 2. Lig maçlarının saati netleşti - 1. Resim

Trendyol 1. Lig

Gençlerbirliği – Amedspor | 16.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

Kocaelispor – Ümraniyespor | 19.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV

Adanaspor – Şanlıurfaspor | 19.00 | Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV, tabii Spor 6

Trendyol Süper Lig

Trabzonspor – Rams Başakşehir | 16.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

Eyüpspor – Göztepe | 19.00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

Antalyaspor – Galatasaray | 19.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

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Kaynak: TGRT Haber
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