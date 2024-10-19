Bugün oynanacak olan TFF 2. Lig maçlarının saati netleşti
19 Ekim günü TFF 2. ve 3. Lig'de karşılaşmalar oynanacak. Heyecanla beklenen müsabakaların hangi kanalda yayınlandığı da belli oldu. Taraftarlar günün maç takvimini araştırıyor.
UEFA Uluslar Lig'inde A Milli Futbol Takımımız mücadelesini sürdürdü. Kasım'da oynanacak maçlara kısa süre kala bu akşam Süper Lig ve TFF 2. Lig'de müsabakalar oynanıyor.
Taraftarların gündeminde ise hangi kanalda yayınlandığı yer aldı.
TFF 2. VE 3. LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Bugün oynanacak olan Fatsa Bld. – Mazıdağı Fosfat karşılaşmasının yayıncısı bulunmuyor.
Ankaraspor - Afyonspor karşılaşması TFF Youtube ekranlarında yayınlanacak.
BUGÜN MAÇ VAR MI, SAAT KAÇTA?
TFF 3. Lig
Fatsa Bld. – Mazıdağı Fosfat | 14.30
İnegöl Kafkas – Kelkit Bld. | 15.30 | TFF Youtube
TFF 2. Lig
Ankaraspor – Afyonspor | 15.00 | TFF Youtube
Beyoğlu Yeni Çarşı – Bucaspor | 15.30 | Yayıncısı yok
Altay – Karaköprü Bld. | 19.00 | Yayıncısı yok
Trendyol 1. Lig
Gençlerbirliği – Amedspor | 16.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
Kocaelispor – Ümraniyespor | 19.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV
Adanaspor – Şanlıurfaspor | 19.00 | Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV, tabii Spor 6
Trendyol Süper Lig
Trabzonspor – Rams Başakşehir | 16.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
Eyüpspor – Göztepe | 19.00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
Antalyaspor – Galatasaray | 19.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV