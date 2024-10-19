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Bugün oynanacak olan voleybol maçlarının yayınlandığı kanallar açıklandı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
19 Ekim 2024 13:40 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 13:57
Bugün oynanacak olan voleybol maçlarının yayınlandığı kanallar açıklandı

19 Ekim günü voleybol maç takvimi belli oldu. Sporseverlerin yakından takip ettiği TVF Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk yarışı devam ediyor.

Bugün voleybol​ maçı var mı belli oldu. VakıfBank-Aras Kargo, Eczacıbaşı Dynavit-Sarıyer Belediyespor maçlarının oynanacağı ligde karşılaşmalar hangi kanalda yayınlanacak araştırılıyor.

BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI 19 EKİM?

19 Ekim günü oynanacak olan voleybol karşılaşmaları şöyle:

TVF Sultanlar Ligi

Keçiören Bld – Fenerbahçe Medicana | 14.00 | TVF Voleybol TV Youtube

Vakifbank​ – Aras Kargo | 14.00 | TVF Voleybol TV Youtube

Nilüfer Bld. – Aydın BB | 15.00 | TVF Voleybol TV Youtube

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Eczacibasi – Sarıyer Bld. | 18.00 | TVF Voleybol TV Youtube

Kuzeyboru – THY | 18.00 | TVF Voleybol TV Youtube

Galatasaray Daikin – Zeren Spor | 19.00 | TRT Spor Yıldız

Beşiktaş – Bahçelievler Bld. | 19.00 | TVF Voleybol TV Youtube

TVF Erkekler 1. Lig

Anadolu Voleybol – Gebze Bld. | 14.30 | TVF Voleybol TV Youtube

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TVF Kadınlar 2. Lig

Marmara Akademi – Altınyurt | 15.00 | TVF Voleybol TV Youtube

Temiz Enerji Birliği – İlbank | 15.30 | TVF Voleybol TV Youtube

TVF Spor Lisesi – Anadolu Şahin | 16.30 | TVF Voleybol TV Youtube

Kuzey Yıldızları – Bahçelievler Bld. | 17.30 | TVF Voleybol TV Youtube

TVF Spor Lisesi – Anadolubeyi | 17.30 | TVF Voleybol TV Youtube

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Kaynak: TGRT Haber
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Seda19 Ekim 2024 14:01

Voleybol sezonunun başlaması çok güzel haber, canıma can vericek maçlar izleyebileceğiz

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