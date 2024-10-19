Bugün oynanacak olan voleybol maçlarının yayınlandığı kanallar açıklandı
19 Ekim günü voleybol maç takvimi belli oldu. Sporseverlerin yakından takip ettiği TVF Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk yarışı devam ediyor.
Bugün voleybol maçı var mı belli oldu. VakıfBank-Aras Kargo, Eczacıbaşı Dynavit-Sarıyer Belediyespor maçlarının oynanacağı ligde karşılaşmalar hangi kanalda yayınlanacak araştırılıyor.
BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI 19 EKİM?
19 Ekim günü oynanacak olan voleybol karşılaşmaları şöyle:
TVF Sultanlar Ligi
Keçiören Bld – Fenerbahçe Medicana | 14.00 | TVF Voleybol TV Youtube
Vakifbank – Aras Kargo | 14.00 | TVF Voleybol TV Youtube
Nilüfer Bld. – Aydın BB | 15.00 | TVF Voleybol TV Youtube
Eczacibasi – Sarıyer Bld. | 18.00 | TVF Voleybol TV Youtube
Kuzeyboru – THY | 18.00 | TVF Voleybol TV Youtube
Galatasaray Daikin – Zeren Spor | 19.00 | TRT Spor Yıldız
Beşiktaş – Bahçelievler Bld. | 19.00 | TVF Voleybol TV Youtube
TVF Erkekler 1. Lig
Anadolu Voleybol – Gebze Bld. | 14.30 | TVF Voleybol TV Youtube
TVF Kadınlar 2. Lig
Marmara Akademi – Altınyurt | 15.00 | TVF Voleybol TV Youtube
Temiz Enerji Birliği – İlbank | 15.30 | TVF Voleybol TV Youtube
TVF Spor Lisesi – Anadolu Şahin | 16.30 | TVF Voleybol TV Youtube
Kuzey Yıldızları – Bahçelievler Bld. | 17.30 | TVF Voleybol TV Youtube
TVF Spor Lisesi – Anadolubeyi | 17.30 | TVF Voleybol TV Youtube
Voleybol sezonunun başlaması çok güzel haber, canıma can vericek maçlar izleyebileceğiz