Bugün oynanacak olan voleybol maçlarının yayınlandığı kanallar açıklandı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

19 Ekim 2024 13:40 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 13:57

19 Ekim günü voleybol maç takvimi belli oldu. Sporseverlerin yakından takip ettiği TVF Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk yarışı devam ediyor.

Bugün voleybol​ maçı var mı belli oldu. VakıfBank-Aras Kargo, Eczacıbaşı Dynavit-Sarıyer Belediyespor maçlarının oynanacağı ligde karşılaşmalar hangi kanalda yayınlanacak araştırılıyor. BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI 19 EKİM? 19 Ekim günü oynanacak olan voleybol karşılaşmaları şöyle: TVF Sultanlar Ligi Keçiören Bld – Fenerbahçe Medicana | 14.00 | TVF Voleybol TV Youtube Vakifbank​ – Aras Kargo | 14.00 | TVF Voleybol TV Youtube Nilüfer Bld. – Aydın BB | 15.00 | TVF Voleybol TV Youtube Eczacibasi – Sarıyer Bld. | 18.00 | TVF Voleybol TV Youtube Kuzeyboru – THY | 18.00 | TVF Voleybol TV Youtube Galatasaray Daikin – Zeren Spor | 19.00 | TRT Spor Yıldız Beşiktaş – Bahçelievler Bld. | 19.00 | TVF Voleybol TV Youtube TVF Erkekler 1. Lig Anadolu Voleybol – Gebze Bld. | 14.30 | TVF Voleybol TV Youtube TVF Kadınlar 2. Lig Marmara Akademi – Altınyurt | 15.00 | TVF Voleybol TV Youtube Temiz Enerji Birliği – İlbank | 15.30 | TVF Voleybol TV Youtube TVF Spor Lisesi – Anadolu Şahin | 16.30 | TVF Voleybol TV Youtube Kuzey Yıldızları – Bahçelievler Bld. | 17.30 | TVF Voleybol TV Youtube TVF Spor Lisesi – Anadolubeyi | 17.30 | TVF Voleybol TV Youtube İlgili Haberler Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçının biletleri tükendi! Antalyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı