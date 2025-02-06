Bugün oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçları 6 Şubat! 2. hafta devam ediyor
Ziraat Türkiye Kupası maçları heyecanla takip edilirken futbolseverler bu akşamın maç programını araştırmaya başlıyor. TFF tarafından paylaşılan fikstüre göre bugün oynanacak ZTK karşılaşmalarının saati belli oldu. Ligde grup karşılaşmaları ikinci hafta devam ederken sonuçlar da yakından takip ediliyor. Bugün GS ile Boluspor mücadele edecek.
Süper Lig, La Liga, Azerbaycan Kupası, ZTK ve Avrupa Ligi gibi organizasyonlarda heyecan devam ederken bu akşam oynanacak olan maçların yayınlandığı kanal da gündeme geldi. Şampiyon olmak için mücadele eden takımlar çalışmaları sürdürürken 6 Şubat akşamı birçok müsabaka oynanacak.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI 6 ŞUBAT?
Bu akşam oynanacak olan maçların saati ve kanalı duyuruldu. Günün fikstürüne göre bugün oynanacak olan maçlar şöyle:
Azerbaycan Kupası
15:00 | Araz - Zira | CBC Sport
17:30 | Sebail - Karabağ | CBC Sport
Suudi Arabistan Pro Lig
20:00 | Al Taawon - Al Ittihad | TRT Spor, S Sport Plus
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Çeyrek Final
21:30 | Real Sociedad - Osasuna | Tivibu Spor 2
23:30 | Valencia - Barcelona | Tivibu Spor 1
İtalya Serie A
22:45 | Fiorentina - Inter | S Sport 2S Sport Plus
Belçika Kupası
22:45 | Antwerp - Anderlecht
İngiltere EFL League 1
23:00 | Burton Albion - Blackpool
Fransa Kupası
23:00 | Bourgoin Jallieu - Reims | Bein Sports 3
İngiltere Lig Kupası Yarı Final
23:00 | Liverpool - Tottenham | TV 8 BuçukExxen
BUGÜNÜN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI
ZTK'da bu akşam oynanacak olan müsabakaların programı şöyle:
13:00 | İstanbulspor - Kasımpaşa | A Spor
16:00 | Boluspor - Galatasaray | A Spor
18:30 | Alanyaspor - Fatih Karagümrük | A Spor
20:45 | Göztepe - Gaziantep FK | A Spor