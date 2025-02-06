Bugün oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçları 6 Şubat! 2. hafta devam ediyor

06 Şubat 2025 10:38 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 10:45

Ziraat Türkiye Kupası maçları heyecanla takip edilirken futbolseverler bu akşamın maç programını araştırmaya başlıyor. TFF tarafından paylaşılan fikstüre göre bugün oynanacak ZTK karşılaşmalarının saati belli oldu. Ligde grup karşılaşmaları ikinci hafta devam ederken sonuçlar da yakından takip ediliyor. Bugün GS ile Boluspor mücadele edecek.

Süper Lig, La Liga, Azerbaycan Kupası, ZTK ve Avrupa Ligi gibi organizasyonlarda heyecan devam ederken bu akşam oynanacak olan maçların yayınlandığı kanal da gündeme geldi. Şampiyon olmak için mücadele eden takımlar çalışmaları sürdürürken 6 Şubat akşamı birçok müsabaka oynanacak.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 6 ŞUBAT?

Bu akşam oynanacak olan maçların saati ve kanalı duyuruldu. Günün fikstürüne göre bugün oynanacak olan maçlar şöyle:

Azerbaycan Kupası

15:00 | Araz - Zira | CBC Sport

17:30 | Sebail - Karabağ | CBC Sport

Suudi Arabistan Pro Lig

20:00 | Al Taawon - Al Ittihad | TRT Spor, S Sport Plus

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Çeyrek Final

21:30 | Real Sociedad - Osasuna | Tivibu Spor 2

23:30 | Valencia - Barcelona | Tivibu Spor 1

İtalya Serie A

22:45 | Fiorentina - Inter | S Sport 2S Sport Plus

Belçika Kupası

22:45 | Antwerp - Anderlecht

İngiltere EFL League 1

23:00 | Burton Albion - Blackpool

Fransa Kupası

23:00 | Bourgoin Jallieu - Reims | Bein Sports 3

İngiltere Lig Kupası Yarı Final

23:00 | Liverpool - Tottenham | TV 8 BuçukExxen

BUGÜNÜN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI

ZTK'da bu akşam oynanacak olan müsabakaların programı şöyle:

13:00 | İstanbulspor - Kasımpaşa | A Spor

16:00 | Boluspor - Galatasaray | A Spor

18:30 | Alanyaspor - Fatih Karagümrük | A Spor

20:45 | Göztepe - Gaziantep FK | A Spor