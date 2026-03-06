Bugün Ramazanın kaçıncı günü, bitmesine kaç gün kaldı? 2026 Ramazan ayı takvimi!

Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, imsakiyedeki sahur ve iftar saatlerine göre günlük düzenlerini sürdürüyor. Mübarek ayın ilerleyen günlerinde vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında Ramazan’ın kaçıncı gününde olunduğu ve bayram tarihleri yer alıyor.

BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ 2026?

2026 yılı Ramazan imsakiyesine göre 6 Mart 2026 Cuma günü Ramazan ayının kaçıncı gününün idrak edildiği merak ediliyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca kişi sahur ve iftar saatlerine göre ibadetlerini planlamaya devam ediyor. Gün gün ramazan ayının kalan günleri şöyledir:

6 Mart: Ramazanın 16. Günü

7 Mart: Ramazanın 17. Günü

8 Mart: Ramazanın 18. Günü

9 Mart: Ramazanın 19. Günü

10 Mart: Ramazanın 20. Günü

11 Mart: Ramazanın 21. Günü

12 Mart: Ramazanın 22. Günü

13 Mart: Ramazanın 23. Günü

14 Mart: Ramazanın 24. Günü

15 Mart: Ramazanın 25. Günü

16 Mart: Ramazanın 26. Günü

17 Mart: Ramazanın 27. Günü

18 Mart: Ramazanın 28. Günü

19 Mart: Ramazanın 29. Günü

6 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla Ramazan ayının 16. gününe girildi. Ramazan ayı boyunca tutulan oruç ibadetinin yanı sıra sahur ve iftar hazırlıkları da günlük hayatın önemli bir parçası haline geliyor. İmsakiye takvimi doğrultusunda ilerleyen Ramazan günleriyle birlikte vatandaşlar, içinde bulunulan günün kaçıncı gün olduğunu ve bayrama ne kadar süre kaldığını araştırmayı sürdürüyor.

RAMAZANIN BİTMESİNE KAÇ GÜN KALDI?

2026 yılı Ramazan takvimine göre bu yıl Ramazan ayı toplam 29 gün sürecek. 6 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla Ramazan ayının tamamlanmasına 13 gün kaldı.

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Ramazan Bayramı başlayacak.

Ramazan Bayramı takvimi ise şu şekilde:

19 Mart 2026 Perşembe: Arefe günü

20 Mart 2026 Cuma: Ramazan Bayramı 1. gün

21 Mart 2026 Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. gün

22 Mart 2026 Pazar: Ramazan Bayramı 3. gün