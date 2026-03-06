Bugün Ramazanın kaçıncı günü, bitmesine kaç gün kaldı? 2026 Ramazan ayı takvimi!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, imsakiyedeki sahur ve iftar saatlerine göre günlük düzenlerini sürdürüyor. Mübarek ayın ilerleyen günlerinde vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında Ramazan’ın kaçıncı gününde olunduğu ve bayram tarihleri yer alıyor.
2026 yılı Ramazan imsakiyesine göre 6 Mart 2026 Cuma günü Ramazan ayının kaçıncı gününün idrak edildiği merak ediliyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca kişi sahur ve iftar saatlerine göre ibadetlerini planlamaya devam ediyor. Gün gün ramazan ayının kalan günleri şöyledir:
6 Mart: Ramazanın 16. Günü
7 Mart: Ramazanın 17. Günü
8 Mart: Ramazanın 18. Günü
9 Mart: Ramazanın 19. Günü
10 Mart: Ramazanın 20. Günü
11 Mart: Ramazanın 21. Günü
12 Mart: Ramazanın 22. Günü
13 Mart: Ramazanın 23. Günü
14 Mart: Ramazanın 24. Günü
15 Mart: Ramazanın 25. Günü
16 Mart: Ramazanın 26. Günü
17 Mart: Ramazanın 27. Günü
18 Mart: Ramazanın 28. Günü
19 Mart: Ramazanın 29. Günü
6 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla Ramazan ayının 16. gününe girildi. Ramazan ayı boyunca tutulan oruç ibadetinin yanı sıra sahur ve iftar hazırlıkları da günlük hayatın önemli bir parçası haline geliyor. İmsakiye takvimi doğrultusunda ilerleyen Ramazan günleriyle birlikte vatandaşlar, içinde bulunulan günün kaçıncı gün olduğunu ve bayrama ne kadar süre kaldığını araştırmayı sürdürüyor.
2026 yılı Ramazan takvimine göre bu yıl Ramazan ayı toplam 29 gün sürecek. 6 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla Ramazan ayının tamamlanmasına 13 gün kaldı.
Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Ramazan Bayramı başlayacak.
Ramazan Bayramı takvimi ise şu şekilde:
19 Mart 2026 Perşembe: Arefe günü
20 Mart 2026 Cuma: Ramazan Bayramı 1. gün
21 Mart 2026 Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. gün
22 Mart 2026 Pazar: Ramazan Bayramı 3. gün