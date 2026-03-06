Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Bugün Ramazanın kaçıncı günü, bitmesine kaç gün kaldı? 2026 Ramazan ayı takvimi!

Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü 2026 Ramazan imsakiyesi takvimiyle birlikte milyonlarca kişi sahur ve iftar saatlerine göre günlük planlarını sürdürmeye devam ediyor. Ramazan ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, mübarek ayın hangi gününde olunduğunu ve bayrama ne kadar süre kaldığını merak ediyor. 2026 yılı Ramazan takvimine göre bu yıl Ramazan ayı 29 gün sürecek ve ardından Ramazan Bayramı başlayacak. Bugün Ramazan'ın kaçı? İşte 2026 Ramazan ayı takvimi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bugün Ramazanın kaçıncı günü, bitmesine kaç gün kaldı? 2026 Ramazan ayı takvimi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.03.2026
saat ikonu 17:17
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
saat ikonu 17:38

Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, imsakiyedeki sahur ve iftar saatlerine göre günlük düzenlerini sürdürüyor. Mübarek ayın ilerleyen günlerinde vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında Ramazan’ın kaçıncı gününde olunduğu ve bayram tarihleri yer alıyor.

Bugün Ramazanın kaçıncı günü, bitmesine kaç gün kaldı? 2026 Ramazan ayı takvimi!

BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ 2026?

2026 yılı Ramazan imsakiyesine göre 6 Mart 2026 Cuma günü Ramazan ayının kaçıncı gününün idrak edildiği merak ediliyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca kişi sahur ve iftar saatlerine göre ibadetlerini planlamaya devam ediyor. Gün gün ramazan ayının kalan günleri şöyledir:

Bugün Ramazanın kaçıncı günü, bitmesine kaç gün kaldı? 2026 Ramazan ayı takvimi!

6 Mart: Ramazanın 16. Günü

7 Mart: Ramazanın 17. Günü

8 Mart: Ramazanın 18. Günü

9 Mart: Ramazanın 19. Günü

10 Mart: Ramazanın 20. Günü

11 Mart: Ramazanın 21. Günü

12 Mart: Ramazanın 22. Günü

13 Mart: Ramazanın 23. Günü

14 Mart: Ramazanın 24. Günü

15 Mart: Ramazanın 25. Günü

16 Mart: Ramazanın 26. Günü

17 Mart: Ramazanın 27. Günü

18 Mart: Ramazanın 28. Günü

19 Mart: Ramazanın 29. Günü

Bugün Ramazanın kaçıncı günü, bitmesine kaç gün kaldı? 2026 Ramazan ayı takvimi!

6 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla Ramazan ayının 16. gününe girildi. Ramazan ayı boyunca tutulan oruç ibadetinin yanı sıra sahur ve iftar hazırlıkları da günlük hayatın önemli bir parçası haline geliyor. İmsakiye takvimi doğrultusunda ilerleyen Ramazan günleriyle birlikte vatandaşlar, içinde bulunulan günün kaçıncı gün olduğunu ve bayrama ne kadar süre kaldığını araştırmayı sürdürüyor.

Bugün Ramazanın kaçıncı günü, bitmesine kaç gün kaldı? 2026 Ramazan ayı takvimi!

RAMAZANIN BİTMESİNE KAÇ GÜN KALDI?

2026 yılı Ramazan takvimine göre bu yıl Ramazan ayı toplam 29 gün sürecek. 6 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla Ramazan ayının tamamlanmasına 13 gün kaldı.

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Ramazan Bayramı başlayacak.

Ramazan Bayramı takvimi ise şu şekilde:

19 Mart 2026 Perşembe: Arefe günü

20 Mart 2026 Cuma: Ramazan Bayramı 1. gün

21 Mart 2026 Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. gün

22 Mart 2026 Pazar: Ramazan Bayramı 3. gün

ETİKETLER
#Yaşam
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.