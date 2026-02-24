Menü Kapat
Bugün Ramazanın kaçıncı günü? 2026 Ramazan ayı takvimi!

Bugün Ramazan’ın kaçı, 2026 Ramazan ayı takvimi ile gün gün takip ediliyor. İlk günlerini yaşadığımız Ramazanın kaçıncı günü bugün belli oldu. Ramazan imsakiyesi 2026 takvimiyle birlikte milyonlarca kişi sahur ve iftar saatlerine göre günlük planlarını sürdürüyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, Ramazan ayının hangi gününde olunduğunu ve bayrama ne kadar süre kaldığını araştırıyor. Bu yıl 29 gün sürecek Ramazan ayının ardından üç günlük Ramazan Bayramı başlayacak. Bugün Ramazan’ın kaçıncı günü? 2026 Ramazan ayı takvimi…

Bugün Ramazanın kaçıncı günü? 2026 Ramazan ayı takvimi!
ayının ilk günleri geride kalırken, oruç tutan vatandaşlar bugünün Ramazan ayı takvimindeki yerini merak ediyor. İmsakiye bilgileri doğrultusunda Ramazan’ın kaçıncı gününde olunduğu ve bayrama kalan süre gün gün takip ediliyor. İşte Ramazan ayının bugünü ve kalan günler…

BUGÜN RAMAZANIN KAÇINCI GÜNÜ?

24 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla Ramazan ayının 6. günündeyiz. Oruç ibadetini sürdüren milyonlarca kişi, sahur ve iftar saatlerini imsakiyeden takip ederken, Ramazan ayının takvimdeki ilerleyişi de yakından takip ediyor. 2026 Ramazan imsakiyesine göre bu yıl Ramazan ayı toplam 29 gün sürecek. Ay boyunca oruçlarını tutan Müslümanlar, 29 günlük sürecin tamamlanmasının ardından Ramazan Bayramı’na ulaşacak.

2026 Ramazan ayı takvimi ile bugün Ramazan’ın kaçıncı günü olduğunu öğrenebilirsiniz. İşte Ramazan ayı 2026 takvimi:

Bugün Ramazanın kaçıncı günü? 2026 Ramazan ayı takvimi!

GÜN GÜN RAMAZAN AYI TAKVİMİ 2026

19 Şubat: Ramazanın 1. Günü

20 Şubat: Ramazanın 2. Günü

21 Şubat: Ramazanın 3. Günü

22 Şubat: Ramazanın 4. Günü

23 Şubat: Ramazanın 5. Günü

24 Şubat: Ramazanın 6. Günü

25 Şubat: Ramazanın 7. Günü

26 Şubat: Ramazanın 8. Günü

27 Şubat: Ramazanın 9. Günü

28 Şubat: Ramazanın 10. Günü

1 Mart: Ramazanın 11. Günü

2 Mart: Ramazanın 12. Günü

3 Mart: Ramazanın 13. Günü

4 Mart: Ramazanın 14. Günü

5 Mart: Ramazanın 15. Günü

Bugün Ramazanın kaçıncı günü? 2026 Ramazan ayı takvimi!

6 Mart: Ramazanın 16. Günü

7 Mart: Ramazanın 17. Günü

8 Mart: Ramazanın 18. Günü

9 Mart: Ramazanın 19. Günü

10 Mart: Ramazanın 20. Günü

11 Mart: Ramazanın 21. Günü

12 Mart: Ramazanın 22. Günü

13 Mart: Ramazanın 23. Günü

14 Mart: Ramazanın 24. Günü

15 Mart: Ramazanın 25. Günü

16 Mart: Ramazanın 26. Günü

17 Mart: Ramazanın 27. Günü

18 Mart: Ramazanın 28. Günü

19 Mart: Ramazanın 29. Günü

Bugün Ramazanın kaçıncı günü? 2026 Ramazan ayı takvimi!

RAMAZANIN BİTMESİNE KAÇ GÜN KALDI?

24 Şubat 2026 tarihi itibarıyla Ramazan ayının sona ermesine 23 gün kaldı. 29 gün sürecek olan Ramazan ayının tamamlanmasıyla birlikte bayram takvimi başlayacak.

Ramazan Bayramı takvimine göre 19 Mart 2026 Perşembe günü arefe günü olarak idrak edilecek. 20 Mart 2026 Cuma günü Ramazan Bayramı’nın 1. günü, 21 Mart 2026 Cumartesi 2. günü ve 22 Mart 2026 Pazar ise 3. günü olacak.

#Yaşam
#ramazan
#Aktüel
