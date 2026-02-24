Bugün Ramazanın kaçıncı günü? 2026 Ramazan ayı takvimi!

Kategoriler
Ramazan ayının ilk günleri geride kalırken, oruç tutan vatandaşlar bugünün Ramazan ayı takvimindeki yerini merak ediyor. İmsakiye bilgileri doğrultusunda Ramazan’ın kaçıncı gününde olunduğu ve bayrama kalan süre gün gün takip ediliyor. İşte Ramazan ayının bugünü ve kalan günler…
24 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla Ramazan ayının 6. günündeyiz. Oruç ibadetini sürdüren milyonlarca kişi, sahur ve iftar saatlerini imsakiyeden takip ederken, Ramazan ayının takvimdeki ilerleyişi de yakından takip ediyor. 2026 Ramazan imsakiyesine göre bu yıl Ramazan ayı toplam 29 gün sürecek. Ay boyunca oruçlarını tutan Müslümanlar, 29 günlük sürecin tamamlanmasının ardından Ramazan Bayramı’na ulaşacak.
2026 Ramazan ayı takvimi ile bugün Ramazan’ın kaçıncı günü olduğunu öğrenebilirsiniz. İşte Ramazan ayı 2026 takvimi:
GÜN GÜN RAMAZAN AYI TAKVİMİ 2026
19 Şubat: Ramazanın 1. Günü
20 Şubat: Ramazanın 2. Günü
21 Şubat: Ramazanın 3. Günü
22 Şubat: Ramazanın 4. Günü
23 Şubat: Ramazanın 5. Günü
24 Şubat: Ramazanın 6. Günü
25 Şubat: Ramazanın 7. Günü
26 Şubat: Ramazanın 8. Günü
27 Şubat: Ramazanın 9. Günü
28 Şubat: Ramazanın 10. Günü
1 Mart: Ramazanın 11. Günü
2 Mart: Ramazanın 12. Günü
3 Mart: Ramazanın 13. Günü
4 Mart: Ramazanın 14. Günü
5 Mart: Ramazanın 15. Günü
6 Mart: Ramazanın 16. Günü
7 Mart: Ramazanın 17. Günü
8 Mart: Ramazanın 18. Günü
9 Mart: Ramazanın 19. Günü
10 Mart: Ramazanın 20. Günü
11 Mart: Ramazanın 21. Günü
12 Mart: Ramazanın 22. Günü
13 Mart: Ramazanın 23. Günü
14 Mart: Ramazanın 24. Günü
15 Mart: Ramazanın 25. Günü
16 Mart: Ramazanın 26. Günü
17 Mart: Ramazanın 27. Günü
18 Mart: Ramazanın 28. Günü
19 Mart: Ramazanın 29. Günü
24 Şubat 2026 tarihi itibarıyla Ramazan ayının sona ermesine 23 gün kaldı. 29 gün sürecek olan Ramazan ayının tamamlanmasıyla birlikte bayram takvimi başlayacak.
Ramazan Bayramı takvimine göre 19 Mart 2026 Perşembe günü arefe günü olarak idrak edilecek. 20 Mart 2026 Cuma günü Ramazan Bayramı’nın 1. günü, 21 Mart 2026 Cumartesi 2. günü ve 22 Mart 2026 Pazar ise 3. günü olacak.