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Bugün resmi kurumlar tatil mi vatandaşın gündeminde

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
22 Ocak 2025 09:58 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 10:12
Bugün resmi kurumlar tatil mi vatandaşın gündeminde

Cumhurbaşkanı Erdoğoğan'ın kararıyla 22 Ocak Çarşamba günü milli yas ilan edildi. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan acı olay sonrasında milli yas ilan edilirken kamu kurumlarında işi olanlar resmi kurumların bugün tatil olup olmadığını araştırdı.

Resmi kurumlarda işlem gerçekleştirecek olan vatandaşlar bugün açık mı, kapalı mı merak ediyor. Bolu​'da dün meydana gelen yangın faicası sonrasında ülkede milli yas​ ilan edildi.

BUGÜN RESMİ KURUMLAR TATİL Mİ 22 OCAK?

Milli yas günlerinde resmi kurumlar normal çalışma saatlerinde devam edecek. 22 Ocak günü noter, bankalar, hastaneler, sağlık ocakları gibi resmi kurumlar açık olacak.

Milli yas günlerinde eğlenceler ve konserler ertelenirken çalışma düzeninde herhangi bir değişiklik olmuyor.

Bugün resmi kurumlar tatil mi vatandaşın gündeminde - 1. Resim

DEVLET KURUMLARI BUGÜN AÇIK MI?

22 Ocak Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan​'ın kararıyla milli yas ilan edildi. 

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Kaynak: TGRT Haber
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