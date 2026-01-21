Bugün Şaban ayının kaçıncı günü? 2026 Şaban ayı takvimi!

Kategoriler
Şaban ayı, Hicri takvimin sekizinci ayı olarak Ramazan ayından hemen önce yer alıyor. Ay takvimine göre hesaplandığı için miladi takvimde her yıl yaklaşık 10-11 gün daha erken başlıyor.
2026 yılında Şaban ayı, hicri hesaplamalara göre 20 Ocak tarihinde başladı. Kameri aylar, ayın hareketlerine bağlı olarak belirlendiği için süresi her yıl bir gün değişebiliyor. Şaban ayı 30 gün sürecek.
Bu çerçevede Şaban ayının 30. ve son günü 18 Şubat 2026 tarihine denk geliyor. Şaban ayının sona ermesiyle birlikte Ramazan ayı başlayacak ve Müslümanlar için farz olan oruç ibadeti başlayacak. Takvimler, Ramazan ayının birinci gününe göre geriye doğru hesaplanarak oluşuyor.
Miladi takvime göre bugün 21 Ocak 2026 Salı günüdür. Hicri takvim hesaplamalarına göre bu tarih, Şaban ayının 2. gününe karşılık gelmektedir. Şaban ayı 20 Ocak’ta başlamış ve gün gün ilerleyişi takvimlere göre oluşturulmuştur.
Şaban ayında güncel hicri tarih bilgisi, ibadet planlaması yapanlar ve özellikle nafile oruç tutmayı düşünenler tarafından yakından izleniyor. Şaban ayının günleri, Berat Kandili gibi önemli gecelerin hangi tarihe denk geldiğini belirlemesi açısından da önem taşıyor.
2026 yılı Şaban ayı takvimi, miladi ve hicri karşılıklarıyla birlikte netleşmiş durumda. Buna göre Şaban ayının 1. günü 20 Ocak 2026 Salı gününe, 15. günü ise 3 Şubat 2026 Salı gününe denk geliyor. Berat gecesi, 14 Şaban’ı 15 Şaban’a bağlayan gece olup miladi takvime göre 2 Şubat Pazartesi akşamı idrak edilecek.
İşte gün gün Şaban ayı 2026 takvimi:
20 Ocak 2026: Şaban ayının 1. günü
21 Ocak 2026: Şaban ayının 2. günü
22 Ocak 2026: Şaban ayının 3. günü
23 Ocak 2026: Şaban ayının 4. günü
24 Ocak 2026: Şaban ayının 5. günü
25 Ocak 2026: Şaban ayının 6. günü
26 Ocak 2026: Şaban ayının 7. günü
27 Ocak 2026: Şaban ayının 8. günü
28 Ocak 2026: Şaban ayının 9. günü
29 Ocak 2026: Şaban ayının 10. günü
30 Ocak 2026: Şaban ayının 11. günü
31 Ocak 2026: Şaban ayının 12. günü
1 Şubat 2026: Şaban ayının 13. günü
2 Şubat 2026: Şaban ayının 14. günü
3 Şubat 2026: Şaban ayının 15. günü
4 Şubat 2026: Şaban ayının 16. günü
5 Şubat 2026: Şaban ayının 17. günü
6 Şubat 2026: Şaban ayının 18. günü
7 Şubat 2026: Şaban ayının 19. günü
8 Şubat 2026: Şaban ayının 20. günü
9 Şubat 2026: Şaban ayının 21. günü
10 Şubat 2026: Şaban ayının 22. günü
11 Şubat 2026: Şaban ayının 23. günü
12 Şubat 2026: Şaban ayının 24. günü
13 Şubat 2026: Şaban ayının 25. günü
14 Şubat 2026: Şaban ayının 26. günü
15 Şubat 2026: Şaban ayının 27. günü
16 Şubat 2026: Şaban ayının 28. Günü
17 Şubat 2026: Şaban ayının 29. günü
18 Şubat 2026: Şaban ayının 30. günü