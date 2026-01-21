Menü Kapat
Bugün Şaban ayının kaçıncı günü? 2026 Şaban ayı takvimi!

Bugün Şaban ayının kaçıncı günündeyiz, gün gün Şaban ayı takvimi 2026 yılı günleri belli oldu. Bugün Şaban’ın kaçıncı günü olduğu 2026 Miladi takvime göre hesaplandı. Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı, İslam dünyasında Ramazan ayına hazırlık dönemi olarak kabul ediliyor. Hicri takvime göre belirlenen bu ay, miladi takvimde her yıl farklı tarihlere denk geliyor ve özellikle Berat Kandili nedeniyle özellikle Şaban ayının 13 14 15 günü ne zaman olduğu yakından takip ediliyor. Şaban ayının başlangıç ve bitiş tarihleri, gün gün karşılıklarıyla birlikte merak konusu olurken, ayın faziletine dair hadis-i şerifler de bu dönemde yeniden gündeme geliyor. 2026 yılı Şaban ayına ilişkin takvim bilgileri ve önemli günler araştırılıyor. İşte 2026 Şaban ayı takvimi…

Bugün Şaban ayının kaçıncı günü? 2026 Şaban ayı takvimi!
, Hicri takvimin sekizinci ayı olarak Ramazan ayından hemen önce yer alıyor. Ay takvimine göre hesaplandığı için miladi takvimde her yıl yaklaşık 10-11 gün daha erken başlıyor.

Bugün Şaban ayının kaçıncı günü? 2026 Şaban ayı takvimi!

ŞABAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR 2026?

2026 yılında Şaban ayı, hicri hesaplamalara göre 20 Ocak tarihinde başladı. Kameri aylar, ayın hareketlerine bağlı olarak belirlendiği için süresi her yıl bir gün değişebiliyor. Şaban ayı 30 gün sürecek.

Bugün Şaban ayının kaçıncı günü? 2026 Şaban ayı takvimi!

Bu çerçevede Şaban ayının 30. ve son günü 18 Şubat 2026 tarihine denk geliyor. Şaban ayının sona ermesiyle birlikte başlayacak ve Müslümanlar için farz olan ibadeti başlayacak. Takvimler, Ramazan ayının birinci gününe göre geriye doğru hesaplanarak oluşuyor.

Bugün Şaban ayının kaçıncı günü? 2026 Şaban ayı takvimi!

BUGÜN ŞABAN AYININ KAÇINCI GÜNÜ?

Miladi takvime göre bugün 21 Ocak 2026 Salı günüdür. Hicri takvim hesaplamalarına göre bu tarih, Şaban ayının 2. gününe karşılık gelmektedir. Şaban ayı 20 Ocak’ta başlamış ve gün gün ilerleyişi takvimlere göre oluşturulmuştur.

Bugün Şaban ayının kaçıncı günü? 2026 Şaban ayı takvimi!

Şaban ayında güncel hicri tarih bilgisi, planlaması yapanlar ve özellikle nafile oruç tutmayı düşünenler tarafından yakından izleniyor. Şaban ayının günleri, gibi önemli gecelerin hangi tarihe denk geldiğini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

Bugün Şaban ayının kaçıncı günü? 2026 Şaban ayı takvimi!

ŞABAN AYI TAKVİMİ 2026

2026 yılı Şaban ayı takvimi, miladi ve hicri karşılıklarıyla birlikte netleşmiş durumda. Buna göre Şaban ayının 1. günü 20 Ocak 2026 Salı gününe, 15. günü ise 3 Şubat 2026 Salı gününe denk geliyor. Berat gecesi, 14 Şaban’ı 15 Şaban’a bağlayan gece olup miladi takvime göre 2 Şubat Pazartesi akşamı idrak edilecek.

İşte gün gün Şaban ayı 2026 takvimi:

20 Ocak 2026: Şaban ayının 1. günü

21 Ocak 2026: Şaban ayının 2. günü

22 Ocak 2026: Şaban ayının 3. günü

23 Ocak 2026: Şaban ayının 4. günü

24 Ocak 2026: Şaban ayının 5. günü

25 Ocak 2026: Şaban ayının 6. günü

26 Ocak 2026: Şaban ayının 7. günü

27 Ocak 2026: Şaban ayının 8. günü

28 Ocak 2026: Şaban ayının 9. günü

29 Ocak 2026: Şaban ayının 10. günü

30 Ocak 2026: Şaban ayının 11. günü

31 Ocak 2026: Şaban ayının 12. günü

1 Şubat 2026: Şaban ayının 13. günü

2 Şubat 2026: Şaban ayının 14. günü

3 Şubat 2026: Şaban ayının 15. günü

4 Şubat 2026: Şaban ayının 16. günü

5 Şubat 2026: Şaban ayının 17. günü

6 Şubat 2026: Şaban ayının 18. günü

7 Şubat 2026: Şaban ayının 19. günü

8 Şubat 2026: Şaban ayının 20. günü

9 Şubat 2026: Şaban ayının 21. günü

10 Şubat 2026: Şaban ayının 22. günü

11 Şubat 2026: Şaban ayının 23. günü

12 Şubat 2026: Şaban ayının 24. günü

13 Şubat 2026: Şaban ayının 25. günü

14 Şubat 2026: Şaban ayının 26. günü

15 Şubat 2026: Şaban ayının 27. günü

16 Şubat 2026: Şaban ayının 28. Günü

17 Şubat 2026: Şaban ayının 29. günü

18 Şubat 2026: Şaban ayının 30. günü

