Bugün Şaban ayının kaçıncı günü? 2026 Şaban ayı takvimi!

Şaban ayı, Hicri takvimin sekizinci ayı olarak Ramazan ayından hemen önce yer alıyor. Ay takvimine göre hesaplandığı için miladi takvimde her yıl yaklaşık 10-11 gün daha erken başlıyor.

ŞABAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR 2026?

2026 yılında Şaban ayı, hicri hesaplamalara göre 20 Ocak tarihinde başladı. Kameri aylar, ayın hareketlerine bağlı olarak belirlendiği için süresi her yıl bir gün değişebiliyor. Şaban ayı 30 gün sürecek.

Bu çerçevede Şaban ayının 30. ve son günü 18 Şubat 2026 tarihine denk geliyor. Şaban ayının sona ermesiyle birlikte Ramazan ayı başlayacak ve Müslümanlar için farz olan oruç ibadeti başlayacak. Takvimler, Ramazan ayının birinci gününe göre geriye doğru hesaplanarak oluşuyor.

BUGÜN ŞABAN AYININ KAÇINCI GÜNÜ?

Miladi takvime göre bugün 21 Ocak 2026 Salı günüdür. Hicri takvim hesaplamalarına göre bu tarih, Şaban ayının 2. gününe karşılık gelmektedir. Şaban ayı 20 Ocak’ta başlamış ve gün gün ilerleyişi takvimlere göre oluşturulmuştur.

Şaban ayında güncel hicri tarih bilgisi, ibadet planlaması yapanlar ve özellikle nafile oruç tutmayı düşünenler tarafından yakından izleniyor. Şaban ayının günleri, Berat Kandili gibi önemli gecelerin hangi tarihe denk geldiğini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

ŞABAN AYI TAKVİMİ 2026

2026 yılı Şaban ayı takvimi, miladi ve hicri karşılıklarıyla birlikte netleşmiş durumda. Buna göre Şaban ayının 1. günü 20 Ocak 2026 Salı gününe, 15. günü ise 3 Şubat 2026 Salı gününe denk geliyor. Berat gecesi, 14 Şaban’ı 15 Şaban’a bağlayan gece olup miladi takvime göre 2 Şubat Pazartesi akşamı idrak edilecek.

İşte gün gün Şaban ayı 2026 takvimi:

20 Ocak 2026: Şaban ayının 1. günü

21 Ocak 2026: Şaban ayının 2. günü

22 Ocak 2026: Şaban ayının 3. günü

23 Ocak 2026: Şaban ayının 4. günü

24 Ocak 2026: Şaban ayının 5. günü

25 Ocak 2026: Şaban ayının 6. günü

26 Ocak 2026: Şaban ayının 7. günü

27 Ocak 2026: Şaban ayının 8. günü

28 Ocak 2026: Şaban ayının 9. günü

29 Ocak 2026: Şaban ayının 10. günü

30 Ocak 2026: Şaban ayının 11. günü

31 Ocak 2026: Şaban ayının 12. günü

1 Şubat 2026: Şaban ayının 13. günü

2 Şubat 2026: Şaban ayının 14. günü

3 Şubat 2026: Şaban ayının 15. günü

4 Şubat 2026: Şaban ayının 16. günü

5 Şubat 2026: Şaban ayının 17. günü

6 Şubat 2026: Şaban ayının 18. günü

7 Şubat 2026: Şaban ayının 19. günü

8 Şubat 2026: Şaban ayının 20. günü

9 Şubat 2026: Şaban ayının 21. günü

10 Şubat 2026: Şaban ayının 22. günü

11 Şubat 2026: Şaban ayının 23. günü

12 Şubat 2026: Şaban ayının 24. günü

13 Şubat 2026: Şaban ayının 25. günü

14 Şubat 2026: Şaban ayının 26. günü

15 Şubat 2026: Şaban ayının 27. günü

16 Şubat 2026: Şaban ayının 28. Günü

17 Şubat 2026: Şaban ayının 29. günü

18 Şubat 2026: Şaban ayının 30. günü