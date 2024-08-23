Bugün sonuçları açıklanan KPSS'de Ön Lisans 1 Eylül'de yapılacak

23 Ağustos 2024 10:03 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 10:07

14 Temmuz'da yapılan gerçekleşen KPSS lisans sonuçlarını bekleyen adaylar saat kaçta açıklanacağını heyecanla beklerken bugün açıklandı.

Puanlarını öğrenmek isteyenler ise sonuç ekranı nereden, nasıl bakılır merak ediyorken beklenen duyuru ÖSYM tarafından geldi.

KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve KPSS lisans oturumu sınav sonuçları bugün 10.00 itibarıyla açıklanırken adaylar sonuçlara ÖSYM sitesinden erişebiliyor.

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?

Lisans sonuçları bugün erişime açılırken ön lisans 1 Eylül'de gerçekleşecek.

Sınav takvimine göre ön lisans 1 Eylül'de olurken ortaöğretim 15 Eylül ve DHBT 22 Eylül'de uygulanacak.

KPSS SONUÇ EKRANI, NEREDEN BAKILIR?

14 Temmuz'da sınava girenler 23 Ağustos itibarıyla puanlarına erişebiliyor. Sonuç ekranına T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile ulaşan adaylar sonuc.osym.gov tr sitesinden ve mobil uygulamadan öğrenebiliyor.