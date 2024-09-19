Bugün Süper Lig maç programında Trabzonspor - Kayserispor karşılaşması bulunuyor (19 Eylül)
Milli ara sonrasında Trendyol Süper Lig'de yarışlar başladı. 5. hafta mücadeleleriyle başlayan ligde 19 Eylül bu akşam kimin maçı var merak ediliyordu. TFF tarafından açıklanan programa göre günün maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı da açıklandı.
Şampiyonluk yarışının devam ettiği Trendyol Süper Lig'de 19 Eylül Perşembe akşamı oynanacak mücadelelerin saati ve kanalı belli oldu.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde bugün 1 müsabaka oynanacak. Şampiyonluk yarışının sürdüğü Süper Lig'de bu akşamın maç programı da netleşti.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR VAR?
Kizilyildiz – Benfica | 19.45 | tabii Spor
Feyenoord – Bayer Leverkusen | 19.45 | TRT 1, CBC Sport
Atalanta – Arsenal | 22.00 | tabii Spor
Atletico Madrid – Leipzig | 22.00 | tabii Spor 1
Brest – Sturm Graz | 22.00 | tabii Spor 2
Monaco – Barcelona | 22.00 | TRT 1, CBC Sport
İspanya La Liga
Leganes – Athletic Bilbao | 20.00 | S Sport Plus, S Sport
19 EYLÜL BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig'de bu akşam Trabzonspor - Kayserispor karşılaşması oynanacak. Mücadele 20.00'da başlayacak ve Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11 KADROSU BELLİ OLDU MU?
Bu akşam 20.00'da başlayacak olan mücadelenin kadrosu henüz netleşmezken muhtemel 11 şöyle:
Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Denswil, Batagov, Eren, Okay, Mendy, Cihan, Bardhi, Orsic, Dragus
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Jeanvier, Arif, Carole, Bourabia, Kartal, Mehmet, Nazon, Cardoso, Aylton
VİSCA, ENİS DESTAN NEDEN YOK, SAKAT MI?
19 Eylül akşamı oynanacak olan TS - Kayserispor mücadelesinde Edin Visca kart cezası nedeniyle, Enis Destan ve Hüseyin Türkmen sakatlığı nedeniyle forma giymeyecek.
Simon Banza, Muhammed Cham ve Serdar Saatçı ise statü gereği bu akşam karşılaşmada yer almayacak.