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Bugün Survivor var mı 9 Ocak? Neden yayın akışında olmadığı merak edildi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
09 Ocak 2025 18:05 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 18:12
Bugün Survivor var mı 9 Ocak? Neden yayın akışında olmadığı merak edildi

Survivor 2025'te heyecan devam ederken bu akşam ekranlarda yer almadı. Sevilen yarışma bugünün yayın akışında yer almazken seyirciler sebebini araştırmaya başladı. Bugün Survivor yerine Masterchef yayınlanacak.

TV8​ ekranlarının sevilen programı Survivor​ bu akşamın yayın akışında yer almadı. 9 Ocak akşamı Survivor yerine Masterchef​ yayınlanırken neden olmadığı da merak edildi.

BUGÜN SURVİVOR VAR MI 9 OCAK?

9 Ocak TV8 yayın akışına göre Survivor All Star ekranlara gelmeyecek. Tv8 kanalının sevilen bir diğer programı Masterchef'te bu akşam ilk finalist belli olacak. Bu nedenle Survivor yerine Masterchef yayınlanacak.

Bugün Survivor var mı 9 Ocak? Neden yayın akışında olmadığı merak edildi - 1. Resim

BU AKŞAM SURVİVOR NEDEN YOK?

Bu akşamın yayın akışına göre Survivor yayınlanmayacak. Somer Sivrioğlu​, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı Masterchef programında ilk finalist belli olacak. Bu sebeple Survivor bugün yayınlanmayacak.

Sıkça Sorulan Sorular
Survivor yarışması devam ediyor. 9 Ocak Perşembe akşamı Masterchef yayınlanacağı için bu akşam yayınlanmayacak.
Survivor programı bu akşam Masterchef Türkiye'nin yayınlanması sebebiyle ekranlara gelmeyecek.

Kaynak: TGRT Haber
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