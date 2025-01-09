Bugün Survivor var mı 9 Ocak? Neden yayın akışında olmadığı merak edildi

09 Ocak 2025 18:05 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 18:12

Survivor 2025'te heyecan devam ederken bu akşam ekranlarda yer almadı. Sevilen yarışma bugünün yayın akışında yer almazken seyirciler sebebini araştırmaya başladı. Bugün Survivor yerine Masterchef yayınlanacak.

TV8​ ekranlarının sevilen programı Survivor​ bu akşamın yayın akışında yer almadı. 9 Ocak akşamı Survivor yerine Masterchef​ yayınlanırken neden olmadığı da merak edildi.

BUGÜN SURVİVOR VAR MI 9 OCAK?

9 Ocak TV8 yayın akışına göre Survivor All Star ekranlara gelmeyecek. Tv8 kanalının sevilen bir diğer programı Masterchef'te bu akşam ilk finalist belli olacak. Bu nedenle Survivor yerine Masterchef yayınlanacak.

BU AKŞAM SURVİVOR NEDEN YOK?

Bu akşamın yayın akışına göre Survivor yayınlanmayacak. Somer Sivrioğlu​, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı Masterchef programında ilk finalist belli olacak. Bu sebeple Survivor bugün yayınlanmayacak.