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Bugün TFF 2. Lig’de oynanacak olan maçın saati ve kanalı netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
12 Ekim 2024 11:10 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 11:12
Bugün TFF 2. Lig’de oynanacak olan maçın saati ve kanalı netleşti

12 Ekim günü TFF 2. Lig'de oynanacak olan maçlar belli oldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde bugün hangi maç var araştırılıyordu. Altınordu ile Kastamonuspor karşılaşacak.

Taraftarların heyecanla beklediği Altınordu​ - Kastamonuspor maçı bugün oynanıyor. Binlerce taraftarın izleyeceği maçın hangi kanalda yayınlandığı da belirlenid.

12 EKİM BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR TFF 2.LİG?

TFF 2. Lig'de bugün Altınordu – Kastamonuspor müsabakası oynanacak. 15.30'da başlayacak olan maça kısa süre kaldı.

Uluslar Ligi'nde ise takvim şöyle:

Litvanya – Kosova | 16.00

Hırvatistan – İskoçya | 19.00

Bulgaristan – Lüksemburg | 19.00

Bugün TFF 2. Lig’de oynanacak olan maçın saati ve kanalı netleşti - 1. Resim

İspanya – Danimarka | 21.45

Polonya – Portekiz | 21.45

Sırbistan – İsviçre | 21.45

Belarus – Kuzey İrlanda | 21.45

Güney Kıbrıs – Romanya | 21.45

ALTINORDU - KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

12 Ekim cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar Altınordu Youtube kanalı üzerinden izleyebilecek.

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Kaynak: TGRT Haber
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