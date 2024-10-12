Bugün TFF 2. Lig’de oynanacak olan maçın saati ve kanalı netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

12 Ekim 2024 11:10 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 11:12

12 Ekim günü TFF 2. Lig'de oynanacak olan maçlar belli oldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde bugün hangi maç var araştırılıyordu. Altınordu ile Kastamonuspor karşılaşacak.

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Taraftarların heyecanla beklediği Altınordu​ - Kastamonuspor maçı bugün oynanıyor. Binlerce taraftarın izleyeceği maçın hangi kanalda yayınlandığı da belirlenid. 12 EKİM BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR TFF 2.LİG? TFF 2. Lig'de bugün Altınordu – Kastamonuspor müsabakası oynanacak. 15.30'da başlayacak olan maça kısa süre kaldı. Uluslar Ligi'nde ise takvim şöyle: Litvanya – Kosova | 16.00 Hırvatistan – İskoçya | 19.00 Bulgaristan – Lüksemburg | 19.00 İspanya – Danimarka | 21.45 Polonya – Portekiz | 21.45 Sırbistan – İsviçre | 21.45 Belarus – Kuzey İrlanda | 21.45 Güney Kıbrıs – Romanya | 21.45 ALTINORDU - KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA? 12 Ekim cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar Altınordu Youtube kanalı üzerinden izleyebilecek. İlgili Haberler UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Ekim maç programı açıklandı