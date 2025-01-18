Bugün Türkiye’nin maçı var mı? 18 Ocak maç takvimi
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
18 Ocak 2025 13:45 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 14:03
Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde heyecan devam ediyor. Futbol gündeminde ise bugün Türkiye'nin maçının olup olmadığı yer aldı. 18 Ocak Cumartesi takvimine göre milli maç oynanmayacak.
Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımızın bugün maçı olup olmadığı taraftarların gündemine yerleşti. Günün maç takvimi de belli olurken oynanacak maçlar netleşti.
BUGÜN TÜRKİYE'NİN MAÇI VAR MI?
18 Ocak Cumartesi günü A Milli Futbol Takımımızın herhangi bir mücadelesi bulunmuyor. Milli takımımız Uluslar Ligi'nde mücadelelerine henüz başlamadı.
Buna göre bu akşam milli maç oynanmayacak.
MİLLİ TAKIM TÜRKİYE MAÇ TAKVİMİ
A Milli Futbol Takımı play off maçında Macaristan ile 20 Mart'ta karşılaşacak. Rövanş müsabakası 23 Mart'ta oynanırken karşılaşmaların 20.00'de başlaması bekleniyor.
Kaynak: TGRT Haber