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Bugün Türkiye’nin maçı var mı? 18 Ocak maç takvimi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
18 Ocak 2025 13:45 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 14:03
Bugün Türkiye’nin maçı var mı? 18 Ocak maç takvimi

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde heyecan devam ediyor. Futbol gündeminde ise bugün Türkiye'nin maçının olup olmadığı yer aldı. 18 Ocak Cumartesi takvimine göre milli maç oynanmayacak.

Uluslar Ligi​'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımızın bugün maçı olup olmadığı taraftarların gündemine yerleşti. Günün maç takvimi de belli olurken oynanacak maçlar netleşti.

BUGÜN TÜRKİYE​'NİN MAÇI VAR MI?

18 Ocak Cumartesi günü A Milli Futbol Takımımızın herhangi bir mücadelesi bulunmuyor. Milli takımımız Uluslar Ligi'nde mücadelelerine henüz başlamadı.

Buna göre bu akşam milli maç oynanmayacak.

Bugün Türkiye’nin maçı var mı? 18 Ocak maç takvimi - 1. Resim

MİLLİ TAKIM TÜRKİYE MAÇ TAKVİMİ

A Milli Futbol Takımı​ play off maçında Macaristan​ ile 20 Mart'ta karşılaşacak. Rövanş müsabakası 23 Mart'ta oynanırken karşılaşmaların 20.00'de başlaması bekleniyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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