Bugün Türkiye’nin maçı var mı? 18 Ocak maç takvimi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

18 Ocak 2025 13:45 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 14:03

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde heyecan devam ediyor. Futbol gündeminde ise bugün Türkiye'nin maçının olup olmadığı yer aldı. 18 Ocak Cumartesi takvimine göre milli maç oynanmayacak.