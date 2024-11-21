Bugün vapur seferleri iptal mi? 21 Kasım İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal olan seferler

21 Kasım 2024 07:45 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 07:51

Marmara Bölgesi’nde etkili olan şiddetli lodos, deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. İBB, 21 Kasım Perşembe günü yapılması planlanan İDO, BUDO ve şehir hatları seferlerinin bazılarını iptal etti.

İBB tarafından iptal edilen İDO​, BUDO​ ve şehir hatları seferlerinin listesi yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre; 21 Kasım Perşembe günü Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

BUGÜN VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Lodos’un etkisiyle Marmara Bölgesi şehir hatlarında aksama ve iptaller yaşanacak.

İptal edilen seferler ise şu şekilde;

07:45:Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

08:30: Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:05: Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferimizi

12:30:Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy

İptal Edilen Feribot Seferleri İçin Tıklayın.

BUDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Bursa​ ile İstanbul​ arasında işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilecek.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli'den saat 08.00, 11.00 ve 15.00, Bozcaada'dan ise saat 07.00, 10.00 ve 14.00 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

BUDO iptal olan seferler şu şekilde;

07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir

12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İDO internet sitesinde İstanbul Deniz Otobüslerinin bazı seferlerinde iptaller ve gecikmeler yaşanacağı duyuruldu.

İDO iptal olan seferler şu şekilde;

07.15 Yalova-Yenikapı

07.45 Yenikapı-Yalova

07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

12.30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy