Bugün voleybol maçı var mı? Günün programı belli oldu

Filenin Sultanları maç programı merak edilirken, diğer turnuvalardaki karşılaşmaların saati ve yayınlandığı kanal araştırıldı. Bugünün maç programı ise daha öncesinden duyuruldu.
17 Temmuz Perşembe günü oynanacak olan voleybol maçlarının saati ve yayıncısı belli oldu. Bu akşam oynanacak olan voleybol maçlarının programı şöyle:
Voleybol Erkekler Milletler Ligi
Türkiye - Almanya | 09:30 | TRT Spor Yıldız
Arjantin - Japonya | 13:20 | TRT Spor Yıldız, tabii Spor
Çin - İran | 17:30 | Yayın Yok
Ukrayna - İtalya | 17:30 | TRT Spor, tabii Spor
Küba - Polonya | 21:00 | TRT Spor Yıldız, tabii Spor 5
Hollanda - Slovenya | 21:30 | Yayın Yok
CEV Beach Volley Milletler Ligi Kupası (Gün 1)
Maç 1 | 12:00 | European Volleyball YouTube
Maç 2 | 13:45 | European Volleyball YouTube
Maç 3 | 15:30 | European Volleyball YouTube
Maç 4 | 17:15 | European Volleyball YouTube
Maç 5 | 19:00 | European Volleyball YouTube
Filenin Sultanları, Japonya ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka 24 Temmuz Perşembe günü Polonya'nın Lodz şehrinde oynanacak. Galip gelen takım ise yarı finalde Brezilya - Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Milletler Ligi çeyrek final eşleşmeleri:
Japonya - Türkiye
İtalya - ABD
Polonya - Çin
Brezilya - Almanya