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 | Sumru Tarhan

Bugün voleybol maçı var mı? Günün programı belli oldu

Dünyanın her yerinden takip edilen voleybol turnuvaları devam ederken bugün oynanacak voleybol maçlarının saati ve hangi kanalda yayınlandığı gündeme yerleşti.

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Bugün voleybol maçı var mı? Günün programı belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 16:38
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 16:38

maç programı merak edilirken, diğer turnuvalardaki karşılaşmaların saati ve yayınlandığı kanal araştırıldı. Bugünün maç programı ise daha öncesinden duyuruldu.

BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI 17 TEMMUZ?

17 Temmuz Perşembe günü oynanacak olan maçlarının saati ve yayıncısı belli oldu. Bu akşam oynanacak olan voleybol maçlarının programı şöyle:

Voleybol Erkekler
Türkiye - Almanya | 09:30 | TRT Spor Yıldız
Arjantin - | 13:20 | TRT Spor Yıldız, tabii Spor
Çin - İran | 17:30 | Yayın Yok
Ukrayna - İtalya | 17:30 | TRT Spor, tabii Spor
Küba - Polonya | 21:00 | TRT Spor Yıldız, tabii Spor 5
Hollanda - Slovenya | 21:30 | Yayın Yok

Bugün voleybol maçı var mı? Günün programı belli oldu

CEV Beach Volley Milletler Ligi Kupası (Gün 1)
Maç 1 | 12:00 | European Volleyball YouTube
Maç 2 | 13:45 | European Volleyball YouTube
Maç 3 | 15:30 | European Volleyball YouTube
Maç 4 | 17:15 | European Volleyball YouTube
Maç 5 | 19:00 | European Volleyball YouTube

Bugün voleybol maçı var mı? Günün programı belli oldu

FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, Japonya ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka 24 Temmuz Perşembe günü Polonya'nın Lodz şehrinde oynanacak. Galip gelen takım ise yarı finalde Brezilya - Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Milletler Ligi çeyrek final eşleşmeleri:

Japonya - Türkiye

İtalya - ABD

Polonya - Çin

Brezilya - Almanya

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