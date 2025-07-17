Bugün voleybol maçı var mı? Günün programı belli oldu

Filenin Sultanları maç programı merak edilirken, diğer turnuvalardaki karşılaşmaların saati ve yayınlandığı kanal araştırıldı. Bugünün maç programı ise daha öncesinden duyuruldu.

BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI 17 TEMMUZ?

17 Temmuz Perşembe günü oynanacak olan voleybol maçlarının saati ve yayıncısı belli oldu. Bu akşam oynanacak olan voleybol maçlarının programı şöyle:

Voleybol Erkekler Milletler Ligi

Türkiye - Almanya | 09:30 | TRT Spor Yıldız

Arjantin - Japonya | 13:20 | TRT Spor Yıldız, tabii Spor

Çin - İran | 17:30 | Yayın Yok

Ukrayna - İtalya | 17:30 | TRT Spor, tabii Spor

Küba - Polonya | 21:00 | TRT Spor Yıldız, tabii Spor 5

Hollanda - Slovenya | 21:30 | Yayın Yok

CEV Beach Volley Milletler Ligi Kupası (Gün 1)

Maç 1 | 12:00 | European Volleyball YouTube

Maç 2 | 13:45 | European Volleyball YouTube

Maç 3 | 15:30 | European Volleyball YouTube

Maç 4 | 17:15 | European Volleyball YouTube

Maç 5 | 19:00 | European Volleyball YouTube

FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, Japonya ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka 24 Temmuz Perşembe günü Polonya'nın Lodz şehrinde oynanacak. Galip gelen takım ise yarı finalde Brezilya - Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Milletler Ligi çeyrek final eşleşmeleri:

Japonya - Türkiye

İtalya - ABD

Polonya - Çin

Brezilya - Almanya