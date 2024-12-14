Bugün Yabani var mı? 14 Aralık Now TV yayın akışı

14 Aralık 2024 17:52 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 17:56

Now TV ekranlarında yayınlanan Yabani dizisinin izleyenleri bu akşam yeni bölüm yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizide Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert gibi isimler yer alıyor.

RTÜK​ tarafından ceza​ alan Yabani​ dizisinde sona yaklaşılıyor. NOW TV​ ekranlarında cumartesi günleri izleyici ile buluşan dizinin seyircileri ise bu akşam 14 Aralık yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor.

BUGÜN YABANİ VAR MI 14 ARALIK?

Dizi RTÜK tarafından ceza almıştı. Bu nedenle Yabani bu akşam yayınlanmayacak.

Dizi yerine bu akşam Now TV'de belgesel yayınlanacak. Yabani'nin yeni bölümünün 28 Aralık'ta izleyici ile buluşması bekleniyor.

Güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan dizi 51. bölümü ile ekranlara veda edecek.

NOW TV 14 ARALIK YAYIN AKIŞI

13.15 Kızıl Goncalar

16.00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Şevkat Yerimdar

23.15 Leyla: Hayat.. Aşk...Adalet...