Bugün yağmur var mı 28 Temmuz? Havaların serinleyeceği tarih belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük ve haftalık olarak hava durumu tahminlerini paylaşıyor. Afrika kökenli sıcak hava etkisini sürdürürken havaların serinleyeceği tarih bekleniyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI 28 TEMMUZ?

Son günlerde etkili olan sıcak hava tüm Türkiye'de etkili olmaya devam ediyor. Vatandaşlar sıcaktan dolayı zor günler yaşarken MGM sevindiren haberi verdi. Hava durumu tahminine göre bugün İstanbul'da yağmur beklentisi olmazken çarşamba ve cuma günü yağışın İstanbul'a giriş yapması bekleniyor.

İstanbullular havaların serinleyeceği ve yağmur yağacağı günü dört gözle beklerken MGM çarşamba günü İstanbul'da yağmur beklentisi olduğunu paylaştı. Çarşamba günü yağmur olsa da hava sıcaklıklarının 33 derecelerde seyir edeceği bilgisi de eklendi. Bugün bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 40

İstanbul: Az bulutlu ve açık 36

İzmir: Az bulutlu ve açık 39

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Az bulutlu ve açık 32

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 30

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 45

HAVALAR NE ZAMAN SERİNLEYECEK?

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava vatandaşa zor anlar yaşatıyor. MGM hava durumu raporuna göre İstanbul'da çarşamba ve cuma günü yağmur beklentisi olurken havalar bir süre daha sıcak olacak. Haftalık hava durumu tahminine göre İstanbul'da sıcaklar cumartesi gününe kadar 30 derecelerde seyir edecek.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Dilek Tuncel, sıcak havalarda kullanılan klimaların tehlikelerinden bahsetti. Sıcak havalarda klimalara yönelen vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarırken "Halk arasında bronşit genellikle soğuk havalarla ilişkilendirilse de, yaz aylarında da ciddi oranda bronşit vakası görüyoruz. Özellikle klima altında uzun süre kalmak, terli vücutla rüzgara maruz kalmak, havuzdan çıkar çıkmaz serin ortama geçmek gibi durumlar solunum yollarını etkileyerek bronşit gelişimine zemin hazırlıyor" ifadelerini kullandı.