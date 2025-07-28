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 | Sumru Tarhan

Bugün yağmur var mı 28 Temmuz? Havaların serinleyeceği tarih belli oldu

Son iki haftadır etkili olan sıcak havalar etkisini sürdürürken vatandaşlar havaların serinleyeceği tarihi araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre çarşamba günü İstanbul'da yağış beklentisi bulunuyor. Vatandaşlar bugün yağmur var mı merak ederken hava durumu raporu paylaşıldı.

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Bugün yağmur var mı 28 Temmuz? Havaların serinleyeceği tarih belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 13:34
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 13:34

günlük ve haftalık olarak tahminlerini paylaşıyor. Afrika kökenli etkisini sürdürürken havaların serinleyeceği tarih bekleniyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI 28 TEMMUZ?

Son günlerde etkili olan sıcak hava tüm Türkiye'de etkili olmaya devam ediyor. Vatandaşlar sıcaktan dolayı zor günler yaşarken MGM sevindiren haberi verdi. Hava durumu tahminine göre bugün 'da beklentisi olmazken çarşamba ve cuma günü yağışın İstanbul'a giriş yapması bekleniyor.

Bugün yağmur var mı 28 Temmuz? Havaların serinleyeceği tarih belli oldu

İstanbullular havaların serinleyeceği ve yağmur yağacağı günü dört gözle beklerken MGM çarşamba günü İstanbul'da yağmur beklentisi olduğunu paylaştı. Çarşamba günü yağmur olsa da hava sıcaklıklarının 33 derecelerde seyir edeceği bilgisi de eklendi. Bugün bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 40
İstanbul: Az bulutlu ve açık 36
İzmir: Az bulutlu ve açık 39
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Az bulutlu ve açık 32
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 30
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 45

Bugün yağmur var mı 28 Temmuz? Havaların serinleyeceği tarih belli oldu

HAVALAR NE ZAMAN SERİNLEYECEK?

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava vatandaşa zor anlar yaşatıyor. MGM hava durumu raporuna göre İstanbul'da çarşamba ve cuma günü yağmur beklentisi olurken havalar bir süre daha sıcak olacak. Haftalık hava durumu tahminine göre İstanbul'da sıcaklar cumartesi gününe kadar 30 derecelerde seyir edecek.

Bugün yağmur var mı 28 Temmuz? Havaların serinleyeceği tarih belli oldu

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Dilek Tuncel, sıcak havalarda kullanılan klimaların tehlikelerinden bahsetti. Sıcak havalarda klimalara yönelen vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarırken "Halk arasında bronşit genellikle soğuk havalarla ilişkilendirilse de, yaz aylarında da ciddi oranda bronşit vakası görüyoruz. Özellikle klima altında uzun süre kalmak, terli vücutla rüzgara maruz kalmak, havuzdan çıkar çıkmaz serin ortama geçmek gibi durumlar solunum yollarını etkileyerek bronşit gelişimine zemin hazırlıyor" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#meteoroloji genel müdürlüğü
#sıcak hava
#Hava Durumu
#İstanbul
#Yağmur
#Serinlemenin Yolları
#Aktüel
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