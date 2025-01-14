Bugün yağmur yağacak mı 14 Ocak? MGM hava durumu raporu sonrası belli oldu

14 Ocak 2025 09:50 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 09:58

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre gün içerisinde yağmur yağıp yağmayacağını öğrenebiliyoruz. 14 Ocak Salı günü ülkemizde serin hava etkili olurken Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor. Bugünün hava durumu raporu paylaşıldı.

Ülke genelinde haftaya soğuk bir havayla giriş yaptık. Kış ayının başlamasıyla beraber Türkiye​ genelinde soğuk hava etkili oluyor. 14 Ocak Salı günü hava durumu raporuna göre İstanbul​'da yağmur​ yağacak mı belli oldu.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI 14 OCAK?

14 Ocak Salı günü MGM raporuna göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Yozgat ve Gümüşhane çevrelerinin aralıklı yağışlı hava bekleniyor.

Trakya kesimi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Yozgat ve Gümüşhane çevreleri ile gece saatlerinde Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar beklentisi bulunuyor.

Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı ilçeleri ve Denizli çevrelerinde kuvvetli yağış olurken iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI BUGÜN?

14 Ocak günü İstanbul'da kapalı hava hakim oldu. MGM verilerine göre İstanbul'da bugün yağışlar sürecek. Sıcaklıklar 7-8 derece aralığında seyir ederken yağmur gece saatlerine kadar devam edecek.

İstanbul'da yağış çarşamba günü de devam ederken perşembe günü bulutlu ve güneşli hava geri dönüyor. Cuma günü en yüksek sıcaklık 9 olurken yağış beklentisi bulunmuyor.

18 Ocak Cumartesi günü ise uzun zaman sonra yağışsız bir hafta sonu olacak.

İSTANBUL YAĞMUR SAAT KAÇA KADAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün İstanbul'da yağışlı hava hakim olacak. Erken saatlerden itibaren geçerli olan yağışlı hava gece saatlerine kadar devam edecek. Bugün sıcaklıklar 7-8 derece aralığında devam ederken yağmur etkisini sürdürecek.