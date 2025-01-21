Bugün yağmur yağacak mı? 21 Ocak İstanbul hava durumu tahmini

21 Ocak 2025 12:22 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 13:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün İstanbul'da yağmur olup olmayacağını öğrenebiliyoruz. 21 Ocak Salı günü güneşli ve bulutlu havaya uyanan vatandaşlar ilerleyen saatlerde yağmur durumunu araştırmaya başladı.

MGM verilerine göre günün hava durumu​ raporu belli oldu. 21 Ocak Salı​ günü yağışlı hava beklentisi bulunmazken ilerleyen saatlerde hava durumunun nasıl olacağı belli oldu.

BUGÜN YAĞMUR​ YAĞACAK MI?

21 Ocak Salı hava durumu raporuna göre ülkenin batı kesimlerinde yer yer çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz ile Marmara'nın güneybatı, İç Anadolu'nun batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.