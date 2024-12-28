Bugün yağmur yağacak mı? 28 Aralık Cumartesi İstanbul MGM hava durumu tahmini

28 Aralık 2024 12:28 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 12:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün İstanbul'da yağmur yağıp yağmayacağını öğrenebiliyoruz. Birkaç gündür ülkemizde hakim olan yağışlı havalar etkisini sürdürüyor.

Bugün dışarıya çıkacak olan vatandaşların gündeminde hava durumu​ tahmini yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük ve saatlik olarak hava durumu raporu paylaşıyor.

BUGÜN İSTANBUL​'DA YAĞMUR​ YAĞACAK MI?

İstanbul'da bugün 12.00 civarında yağış başlayacak. Sıcaklıklar 8 ile 10 derece aralığında seyir ederken aralıklarla yağmur bekleniyor. Gün boyu İstanbul'da yağmur yağması tahmin ediliyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI 28 ARALIK?

28 Aralık Cumartesi MGM raporlarına göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara​'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Konya, Sivas, Zonguldak, Sinop, Tokat, Elazığ ve Siirt çevrelerinin yağışlı hava bekleniyor.

Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya, Rize, Artvin, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması öngörüldü.