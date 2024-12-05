Bugün yağmur yağacak mı? 5 Aralık Perşembe hava durumunu MGM duyurdu

05 Aralık 2024 11:10 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 11:20

Bugün İstanbul'da yağmur yağıp yağmayacağını Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı Türkiye hava durumu haritası ile öğrenebiliyoruz. Son günlerde hakim olan kapalı hava sonrası bugünün yağış durumu vatandaşın gündeminde.

Haritada sağanak, sis, fırtına ve don bir arada! 5 Aralık hava durumu nasıl olacak?

Haritada sağanak, sis, fırtına ve don bir arada! 5 Aralık hava durumu nasıl olacak?

Geçtiğimiz hafta bazı yerlerde kar yağışı olmuştu. 5 Aralık Perşembe günü hava durumu raporuna göre bugün yağmur​ yağacak mı belli oldu.

MGM gün içerisinde havanın nasıl olacağını paylaşıyor.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI 5 ARALIK PERŞEMBE?

MGM verilerine göre bugün parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz​ kıyıları, Ankara​, Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Samsun, Tokat, Trabzon, Rize, Antalya, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Muş, Bingöl ve Ağrı çevreleri ile Muğla kıyılarının yağmur beklentisi var.

İç Anadolu Bölgesi'nde don ve buzlanma olayı beklenirken tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Haritaya göre bugün İstanbul'da yağmur beklenmiyor. Bugün Antalya, Şanlıurfa gibi illerde yağmur beklenirken Karadeniz Bölgesi'nde de yer yer yağış bekleniyor.

YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI?

6 Aralık Cuma günü hava durumuna göre Türkiye genelinde güneşli ve sisli hava bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıklar 13 derece olurken Karadeniz Bölgesi'nde 15 derecelerde seyir edecek.

Ege Bölgesi'nde yer yer yağış öngörülürken sıcaklıklar 15 - 18 derece aralığında seyir edecek.

Hafta sonu hava durumu ise Tekirdağ, Edirne, Çorlu bölgelerinde yağmur bekleniyor. İstanbul'da yağmur yağması beklenmezken sıcaklıklar 15 derecelere çıkacak.

Cumartesi günü Akdeniz Bölgesi'nde genel olarak yağmur yağması tahmin ediliyor.