Bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji bugünün hava durumunu paylaştı (30 Kasım)

30 Kasım 2024 09:54 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 10:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, her gün ülkemizde havanın nasıl olacağını paylaşıyor. 30 Kasım - 1 Aralık hafta sonu dışarı çıkacak olanlar ilk olarak yağmur yağıp yağmayacağını araştırıyor.

Son zamanlarda yurdumuzda etkili olan soğuk hava​ etkisi bazı bölgelerde devam ediyor. İstanbul​, Ankara​, İzmir​, Balıkesir​ ve Çanakkale gibi birçok ilimizde yağmur durumunu öğrenebiliyoruz.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI, YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 30 Kasım Cumartesi günü ülke genelinde güneşli ve bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde güneşli hava beklenirken Ege Bölgesi kıyılarında yağış beklentisi bulunuyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MGM verilerine göre bugün batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklentisi bulunuyor.