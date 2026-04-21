Bugün Zilkade ayının kaçıncı günü? 2026 Zilkade ayı takvimi!

Bugün Zilkade ayının kaçıncı günü olduğu Miladı takvime göre takip ediliyor. İslam dünyası için büyük önem taşıyan haram aylardan biri olan Zilkade ayı, Ramazan ve Şevval aylarının ardından başladı. Hac ibadetinin habercisi kabul edilen bu mübarek zaman dilimi boyunca günlerin takibi yakından sürdürülürken, ayın ilerleyişi ve önemli tarihleri merak ediliyor. 18 Nisan 2026 tarihinde başlayan Zilkade ayı, Mayıs ortasına kadar devam ederek yerini Kurban Bayramı’nı da kapsayan Zilhicce ayına bırakacak. Zilkade ayının kaçıncı günündeyiz? İşte 2026 Zilkade ayı takvimi…

Bugün Zilkade ayının kaçıncı günü? 2026 Zilkade ayı takvimi!
Zilkade ayının başlamasıyla birlikte İslam dünyasında dini takvim yeniden gündemin üst sıralarına yerleşti. Hac hazırlıklarının hız kazandığı bu dönemde, ayın gün gün ilerleyişi dikkatle takip ediliyor.

Zilkade ayının başlamasıyla birlikte 2026 yılı için dini takvim ve hac hazırlıkları gündeme geldi.
Bugün Zilkade ayının kaçıncı günü? 2026 Zilkade ayı 18 Nisan Cumartesi başladı ve 30 gün sürecek.
&nbsp;Zilkade ayı ne zaman bitiyor? Zilkade ayının son günü 17 Mayıs 2026 tarihine denk geliyor.
Zilkade ayının 13. günü 30 Nisan 2026'ya denk geliyor.
Zilkade ayının 25. gecesi 12 Mayıs'ı 13 Mayıs'a bağlayan gece idrak edilecek.
ZİLKADE AYI NE ZAMAN BİTİYOR 2026?

Zilkade ayı, 18 Nisan 2026 Cumartesi günü başladı ve toplam 30 gün sürecek şekilde takvimde yer aldı. Bu kapsamda ayın son günü 17 Mayıs 2026 tarihine denk geliyor. Ayın tamamlanmasıyla birlikte, İslam dünyası için ayrı bir öneme sahip olan Zilhicce ayına geçiş yapılacak.

Bu süreçte Zilkade ayı boyunca geçen her gün, hac ibadetine hazırlık açısından ayrı bir anlam taşıyor. Ayın bitiş tarihi yaklaşırken, dini takvime göre planlamalar yapılmaya devam ediyor ve Zilhicce ayı ile birlikte süreci başlayacak.

ZİLKADE AYININ 13. GÜNÜ VE 25. GECESİ NE ZAMAN?

Zilkade ayının 13. günü, takvim hesaplamalarına göre 30 Nisan 2026 tarihine denk geliyor. Öte yandan Zilkade ayının 25. gecesi ise 12 Mayıs 2026 tarihini 13 Mayıs’a bağlayan gece olarak idrak edilecek.

ZİLKADE AYI TAKVİMİ 2026

Gün gün 2026 Zilkade ayı günleri şöyledir:

21 Nisan 2026: Zilkade ayının 4. günü

22 Nisan 2026: Zilkade ayının 5. günü

23 Nisan 2026: Zilkade ayının 6. günü

24 Nisan 2026: Zilkade ayının 7. günü

25 Nisan 2026: Zilkade ayının 8. günü

26 Nisan 2026: Zilkade ayının 9. günü

27 Nisan 2026: Zilkade ayının 10. günü

28 Nisan 2026: Zilkade ayının 11. günü

29 Nisan 2026: Zilkade ayının 12. günü

30 Nisan 2026: Zilkade ayının 13. günü

1 Mayıs 2026: Zilkade ayının 14. günü

2 Mayıs 2026: Zilkade ayının 15. günü

3 Mayıs 2026: Zilkade ayının 16. günü

4 Mayıs 2026: Zilkade ayının 17. günü

5 Mayıs 2026: Zilkade ayının 18. günü

6 Mayıs 2026: Zilkade ayının 19. günü

7 Mayıs 2026: Zilkade ayının 20. günü

8 Mayıs 2026: Zilkade ayının 21. günü

9 Mayıs 2026: Zilkade ayının 22. günü

10 Mayıs 2026: Zilkade ayının 23. günü

11 Mayıs 2026: Zilkade ayının 24. günü

12 Mayıs 2026: Zilkade ayının 25. günü

13 Mayıs 2026: Zilkade ayının 26. günü

14 Mayıs 2026: Zilkade ayının 27. günü

15 Mayıs 2026: Zilkade ayının 28. günü

16 Mayıs 2026: Zilkade ayının 29. günü

17 Mayıs 2026: Zilkade ayının 30. günü

