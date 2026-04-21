Bugün Zilkade ayının kaçıncı günü? 2026 Zilkade ayı takvimi!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Zilkade ayının başlamasıyla birlikte İslam dünyasında dini takvim yeniden gündemin üst sıralarına yerleşti. Hac hazırlıklarının hız kazandığı bu dönemde, ayın gün gün ilerleyişi dikkatle takip ediliyor.
Zilkade ayı, 18 Nisan 2026 Cumartesi günü başladı ve toplam 30 gün sürecek şekilde takvimde yer aldı. Bu kapsamda ayın son günü 17 Mayıs 2026 tarihine denk geliyor. Ayın tamamlanmasıyla birlikte, İslam dünyası için ayrı bir öneme sahip olan Zilhicce ayına geçiş yapılacak.
Bu süreçte Zilkade ayı boyunca geçen her gün, hac ibadetine hazırlık açısından ayrı bir anlam taşıyor. Ayın bitiş tarihi yaklaşırken, dini takvime göre planlamalar yapılmaya devam ediyor ve Zilhicce ayı ile birlikte Kurban Bayramı süreci başlayacak.
Zilkade ayının 13. günü, takvim hesaplamalarına göre 30 Nisan 2026 tarihine denk geliyor. Öte yandan Zilkade ayının 25. gecesi ise 12 Mayıs 2026 tarihini 13 Mayıs’a bağlayan gece olarak idrak edilecek.
Gün gün 2026 Zilkade ayı günleri şöyledir:
21 Nisan 2026: Zilkade ayının 4. günü
22 Nisan 2026: Zilkade ayının 5. günü
23 Nisan 2026: Zilkade ayının 6. günü
24 Nisan 2026: Zilkade ayının 7. günü
25 Nisan 2026: Zilkade ayının 8. günü
26 Nisan 2026: Zilkade ayının 9. günü
27 Nisan 2026: Zilkade ayının 10. günü
28 Nisan 2026: Zilkade ayının 11. günü
29 Nisan 2026: Zilkade ayının 12. günü
30 Nisan 2026: Zilkade ayının 13. günü
1 Mayıs 2026: Zilkade ayının 14. günü
2 Mayıs 2026: Zilkade ayının 15. günü
3 Mayıs 2026: Zilkade ayının 16. günü
4 Mayıs 2026: Zilkade ayının 17. günü
5 Mayıs 2026: Zilkade ayının 18. günü
6 Mayıs 2026: Zilkade ayının 19. günü
7 Mayıs 2026: Zilkade ayının 20. günü
8 Mayıs 2026: Zilkade ayının 21. günü
9 Mayıs 2026: Zilkade ayının 22. günü
10 Mayıs 2026: Zilkade ayının 23. günü
11 Mayıs 2026: Zilkade ayının 24. günü
12 Mayıs 2026: Zilkade ayının 25. günü
13 Mayıs 2026: Zilkade ayının 26. günü
14 Mayıs 2026: Zilkade ayının 27. günü
15 Mayıs 2026: Zilkade ayının 28. günü
16 Mayıs 2026: Zilkade ayının 29. günü
17 Mayıs 2026: Zilkade ayının 30. günü