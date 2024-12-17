Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi maçlar var? 17 Aralık günün programı belli oldu

Bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi maçlar var? 17 Aralık günün programı belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
17 Aralık 2024 08:49 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 09:01
Bugün Ziraat Türkiye Kupası&#039;nda hangi maçlar var? 17 Aralık günün programı belli oldu

Tüm Türkiye'nin heyecanla takip ettiği ZTK'da bu akşam 5. tur maçları oynanacak. Futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası maçlarının yayınlandığı kanalı araştırmaya başladı.

ZTK'da 5. eleme turu maçları bugün başlıyor. Yakından takip edilen ligde oynanacak olan maçların saati ve kanalı araştırılıyor. 5. tur müsabakalarıyla beraber 29 takımın yanında Süper Lig'de 5, 1. Lig'den 4 takım katılacak.

Karşılaşmalar 17-18-19 Aralık tarihinde oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Ziraat Türkiye Kupası

13:00 | Eyüpspor - Etimesgut Bld. | A Spor
15:30 | Konyaspor - Karacabey Bld. | A Spor
18:00 | Ç.Rizespor - Vanspor | A Spor
20:30 | Alanyaspor - Amedspor | A Spor

Bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi maçlar var? 17 Aralık günün programı belli oldu - 1. Resim

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

20:45 | Real Madrid - Chelsea
20:45 | Twente - Celtic
23:00 | Roma - Galatasaray
23:00 | Lyon - Wolfsburg

İtalya Kupası

23:00 | Juventus - Cagliari | TRT Spor

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...