Bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi maçlar var? 17 Aralık günün programı belli oldu
Tüm Türkiye'nin heyecanla takip ettiği ZTK'da bu akşam 5. tur maçları oynanacak. Futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası maçlarının yayınlandığı kanalı araştırmaya başladı.
ZTK'da 5. eleme turu maçları bugün başlıyor. Yakından takip edilen ligde oynanacak olan maçların saati ve kanalı araştırılıyor. 5. tur müsabakalarıyla beraber 29 takımın yanında Süper Lig'de 5, 1. Lig'den 4 takım katılacak.
Karşılaşmalar 17-18-19 Aralık tarihinde oynanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Ziraat Türkiye Kupası
13:00 | Eyüpspor - Etimesgut Bld. | A Spor
15:30 | Konyaspor - Karacabey Bld. | A Spor
18:00 | Ç.Rizespor - Vanspor | A Spor
20:30 | Alanyaspor - Amedspor | A Spor
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
20:45 | Real Madrid - Chelsea
20:45 | Twente - Celtic
23:00 | Roma - Galatasaray
23:00 | Lyon - Wolfsburg
İtalya Kupası
23:00 | Juventus - Cagliari | TRT Spor