Bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi maçlar var? 17 Aralık günün programı belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

17 Aralık 2024 08:49 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 09:01

Tüm Türkiye'nin heyecanla takip ettiği ZTK'da bu akşam 5. tur maçları oynanacak. Futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası maçlarının yayınlandığı kanalı araştırmaya başladı.

ZTK'da 5. eleme turu maçları bugün başlıyor. Yakından takip edilen ligde oynanacak olan maçların saati ve kanalı araştırılıyor. 5. tur müsabakalarıyla beraber 29 takımın yanında Süper Lig'de 5, 1. Lig'den 4 takım katılacak. Karşılaşmalar 17-18-19 Aralık tarihinde oynanacak. ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Ziraat Türkiye Kupası 13:00 | Eyüpspor - Etimesgut Bld. | A Spor

15:30 | Konyaspor - Karacabey Bld. | A Spor

18:00 | Ç.Rizespor - Vanspor | A Spor

20:30 | Alanyaspor - Amedspor | A Spor UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 20:45 | Real Madrid - Chelsea

20:45 | Twente - Celtic

23:00 | Roma - Galatasaray

23:00 | Lyon - Wolfsburg İtalya Kupası 23:00 | Juventus - Cagliari | TRT Spor İlgili Haberler Yunus Akgün maç sonu iddialı konuştu! 'Tüm kupalara talibiz' Süper Lig puan durumu ve 16. hafta maç sonuçları merak ediliyor